"Любит Юрчик длинноногих": Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк

Веселая парочка даже "завела детей" на съемках
Юрий Горбунов - примерный семьянин и все свободное время проводит с женой Катей Осадчей и маленьким сыном Иваном. Да и на работе они нередко вместе, ведь оба - известные телеведущие. К примеру, недавно Катя работала на съемках шоу Танцы со звездами 2019, где Юра является основным ведущим и очаровала сеть нежным фото с любимым. Однако новыми снимками в своем Instagram шоумен взбудоражил поклонников - неужто изменяет жене?
Горбунов поделился яркими кадрами со съемок ТВ-программы "Хто проти блондинок". На некоторых из них он запечатлен в пижаме, голубом халате и забавных желтых домашних тапочках. Более того, у Юрия в руках - младенцы-куклы в натуральную величину! А веселился он в компании Леси Никитюк, которая также есть на фото.
Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)
Леди Ле позировала в облегающем салатовом мини-платье с пышной оборкой на одном плече. На одном из снимков они слились с Горбуновым в страстном объятии - теледива даже подняла ногу, которую держит супруг Осадчей.
Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Прикольна була гра! Повеселились!" - прокомментировал публикацию Юрий.
Подписчики оценили веселые фото и принялись с юмором их комментировать, интересуясь, как отнесется к ним Катя Осадчая и отмечая, что Горбунов явно любит длинноногих девушек.
Скриншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили элегантным выходом в свет во время поездки в Вену.
Ранее сообщалось о том, что Осадчая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Дело в том, что телеведущая примеряла на себя образ Мортиши Аддамс из знаменитого фильма ужасов "Семейка Аддамс".