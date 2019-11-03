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"Любит Юрчик длинноногих": Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк

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Веселая парочка даже "завела детей" на съемках

Юрий Горбунов - примерный семьянин и все свободное время проводит с женой Катей Осадчей и маленьким сыном Иваном. Да и на работе они нередко вместе, ведь оба - известные телеведущие. К примеру, недавно Катя работала на съемках шоу Танцы со звездами 2019, где Юра является основным ведущим и очаровала сеть нежным фото с любимым. Однако новыми снимками в своем Instagram шоумен взбудоражил поклонников - неужто изменяет жене?

Горбунов поделился яркими кадрами со съемок ТВ-программы "Хто проти блондинок". На некоторых из них он запечатлен в пижаме, голубом халате и забавных желтых домашних тапочках. Более того, у Юрия в руках - младенцы-куклы в натуральную величину! А веселился он в компании Леси Никитюк, которая также есть на фото.

Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

Леди Ле позировала в облегающем салатовом мини-платье с пышной оборкой на одном плече. На одном из снимков они слились с Горбуновым в страстном объятии - теледива даже подняла ногу, которую держит супруг Осадчей.

Фото: Юрий Горбунов и Леся Никитюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Прикольна була гра! Повеселились!" - прокомментировал публикацию Юрий.

Подписчики оценили веселые фото и принялись с юмором их комментировать, интересуясь, как отнесется к ним Катя Осадчая и отмечая, что Горбунов явно любит длинноногих девушек.

  • Юра - а Осадча це терпить тобі ???
  • Катя зачіску не зіпсувала,???
  • Таки полюбляє Юрчик довгоногих...
  • Супер шикардоссссс.
  • Ты лучший
  • Юра на Поплавского похож)))
  • Леся ты Багиня
  • Красотка
  • Тапки зочот
  • Супер
  • Тапки класні) Собі хочу
  • У вас ребёнок из Кармана выпал

Скриншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили элегантным выходом в свет во время поездки в Вену.

Ранее сообщалось о том, что Осадчая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Дело в том, что телеведущая примеряла на себя образ Мортиши Аддамс из знаменитого фильма ужасов "Семейка Аддамс".

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