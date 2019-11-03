"Полюбляє Юрчик довгоногих": Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк

Юрій Горбунов - зразковий сім'янин і весь вільний час проводить з дружиною Катею Осадчою і маленьким сином Іваном. Та й на роботі вони нерідко разом, адже обидва - відомі телеведучі. Приміром, нещодавно Катя працювала на зйомках шоу Танці з зірками 2019, де Юра є основним ведучим і зачарувала мережу ніжним фото з коханим. Проте новими знімками в своєму Instagram шоумен розбурхав шанувальників - невже зраджує дружині?

Горбунов поділився яскравими кадрами зі зйомок ТБ-програми "Хто проти блондинок". На деяких з них він зображений в піжамі, блакитному халаті і забавних жовтих домашніх капцях. Більш того, у Юрія в руках - немовлята-ляльки в натуральну величину! А веселився він в компанії Лесі Нікітюк, яка також є на фото.

Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

Леді Ле позувала у відвертому салатовому міні-платтяіз пишною оборкою на одному плечі. На одному зі знімків вони злилися з Горбуновим в пристрасних обіймах - теледіва навіть підняла ногу, яку тримає чоловік Осадчої.

Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Прикольна була гра! Повеселилися!" - прокоментував публікацію Юрій.

Підписники оцінили веселі фото і почали з гумором їх коментувати, цікавлячись, як поставиться до них Катя Осадча і відзначаючи, що Горбунов явно любить довгоногих дівчат.

Юра - а Осадча це терпить тобі ???

Катя зачіску не зіпсувала,???

Таки полюбляє Юрчик довгоногих...

Супер шикардоссссс.

Ти кращий

Юра на Поплавського схожий)))

Леся ти Багиня

Красуня

Тапки зочот

Супер

Тапки класні) Собі хочу

У вас дитина з Кишені випав

Скріншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.

Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що ведуча приміряла на себе образ Мортиши Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".