"Полюбляє Юрчик довгоногих": Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк

Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках
Юрій Горбунов - зразковий сім'янин і весь вільний час проводить з дружиною Катею Осадчою і маленьким сином Іваном. Та й на роботі вони нерідко разом, адже обидва - відомі телеведучі. Приміром, нещодавно Катя працювала на зйомках шоу Танці з зірками 2019, де Юра є основним ведучим і зачарувала мережу ніжним фото з коханим. Проте новими знімками в своєму Instagram шоумен розбурхав шанувальників - невже зраджує дружині?
Горбунов поділився яскравими кадрами зі зйомок ТБ-програми "Хто проти блондинок". На деяких з них він зображений в піжамі, блакитному халаті і забавних жовтих домашніх капцях. Більш того, у Юрія в руках - немовлята-ляльки в натуральну величину! А веселився він в компанії Лесі Нікітюк, яка також є на фото.
Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)
Леді Ле позувала у відвертому салатовому міні-платтяіз пишною оборкою на одному плечі. На одному зі знімків вони злилися з Горбуновим в пристрасних обіймах - теледіва навіть підняла ногу, яку тримає чоловік Осадчої.
Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Прикольна була гра! Повеселилися!" - прокоментував публікацію Юрій.
Підписники оцінили веселі фото і почали з гумором їх коментувати, цікавлячись, як поставиться до них Катя Осадча і відзначаючи, що Горбунов явно любить довгоногих дівчат.
Скріншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.
Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що ведуча приміряла на себе образ Мортиши Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".