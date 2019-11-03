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"Полюбляє Юрчик довгоногих": Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк

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Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках

Юрій Горбунов - зразковий сім'янин і весь вільний час проводить з дружиною Катею Осадчою і маленьким сином Іваном. Та й на роботі вони нерідко разом, адже обидва - відомі телеведучі. Приміром, нещодавно Катя працювала на зйомках шоу Танці з зірками 2019, де Юра є основним ведучим і зачарувала мережу ніжним фото з коханим. Проте новими знімками в своєму Instagram шоумен розбурхав шанувальників - невже зраджує дружині?

Горбунов поділився яскравими кадрами зі зйомок ТБ-програми "Хто проти блондинок". На деяких з них він зображений в піжамі, блакитному халаті і забавних жовтих домашніх капцях. Більш того, у Юрія в руках - немовлята-ляльки в натуральну величину! А веселився він в компанії Лесі Нікітюк, яка також є на фото.

Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

Леді Ле позувала у відвертому салатовому міні-платтяіз пишною оборкою на одному плечі. На одному зі знімків вони злилися з Горбуновим в пристрасних обіймах - теледіва навіть підняла ногу, яку тримає чоловік Осадчої.

Фото: Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Прикольна була гра! Повеселилися!" - прокоментував публікацію Юрій.

Підписники оцінили веселі фото і почали з гумором їх коментувати, цікавлячись, як поставиться до них Катя Осадча і відзначаючи, що Горбунов явно любить довгоногих дівчат.

  • Юра - а Осадча це терпить тобі ???
  • Катя зачіску не зіпсувала,???
  • Таки полюбляє Юрчик довгоногих...
  • Супер шикардоссссс.
  • Ти кращий
  • Юра на Поплавського схожий)))
  • Леся ти Багиня
  • Красуня
  • Тапки зочот
  • Супер
  • Тапки класні) Собі хочу
  • У вас дитина з Кишені випав

Скріншот комментариеа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.

Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що ведуча приміряла на себе образ Мортиши Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".

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