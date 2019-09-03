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"Любимый город": Регина Тодоренко растрогала фото с сыном на улицах Одессы

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Телеведущая поздравила Одессу с Днем города

Регина Тодоренко часть летнего отпуска провела в родной Одессе, куда прилетела с сыном Михаилом. Дома она не упустила возможности встретиться со школьными подругами, погулять по городу детства и поесть вкусный борщ и аппетитную кабачковую икру, рецептом которой охотно поделилась. 2 августа в Одессе праздновали Деь города, и одесситка Регина не смогла пройти мимо такого события.

На странице в Instagram она оставила поздравление для любимого города, а также поинтересовалась у поклонников, доводилось ли им бывать в Одессе. Телеведущая также опубликоваласерию снимков, сделанных на улицах Южной Пальмиры. Она позировала в белом платье в горошек с сыном Михаилом на руках, а также показала малыша в колоске.

"С Днем Рождения, мой любимый город Одесса. "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!" Бывали в Одессе?" - спросила она.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники тут же начали делится своими воспоминаниями о Южной Пальмире, а также не забыли о комплиментах для Регины.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Такая настоящая
  • Милая красивая мама
  • Потрясающие какие
  • Вам очень идет быть мамочкой
  • Это тоже мой любимый город
  • Регина лапушка
  • Да, красивый город
  • Милашки
  • Регина, лапуля

Скриншот комментариев

  • Как, эта невероятная девушка может везде успевать. И со своими мужчинами находиться, и давать советы "Регина+1" и на орешке показываться и в сторис, и еще много где. Голова кругом от Регины.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве, а также воспитании малыша.

Напомним, Регина Тодоренко поделилась мнением о положительных сторонах перемен в жизни. Она убеждена, что новые обстоятельства – это стимул идти дальше и отличная проверка на стойкость.

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