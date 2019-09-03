"Любимый город": Регина Тодоренко растрогала фото с сыном на улицах Одессы

Телеведущая поздравила Одессу с Днем города
Регина Тодоренко часть летнего отпуска провела в родной Одессе, куда прилетела с сыном Михаилом. Дома она не упустила возможности встретиться со школьными подругами, погулять по городу детства и поесть вкусный борщ и аппетитную кабачковую икру, рецептом которой охотно поделилась. 2 августа в Одессе праздновали Деь города, и одесситка Регина не смогла пройти мимо такого события.
На странице в Instagram она оставила поздравление для любимого города, а также поинтересовалась у поклонников, доводилось ли им бывать в Одессе. Телеведущая также опубликоваласерию снимков, сделанных на улицах Южной Пальмиры. Она позировала в белом платье в горошек с сыном Михаилом на руках, а также показала малыша в колоске.
"С Днем Рождения, мой любимый город Одесса. "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!" Бывали в Одессе?" - спросила она.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники тут же начали делится своими воспоминаниями о Южной Пальмире, а также не забыли о комплиментах для Регины.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве, а также воспитании малыша.
Напомним, Регина Тодоренко поделилась мнением о положительных сторонах перемен в жизни. Она убеждена, что новые обстоятельства – это стимул идти дальше и отличная проверка на стойкость.