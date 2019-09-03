"Улюблене місто": Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

Регіна Тодоренко частина літньої відпустки провела в рідній Одесі, куди прилетіла з сином Михайлом. Вдома вона не упустила можливості зустрітися зі шкільними подругами, погуляти по місту дитинства і поїсти смачний борщ і апетитну кабачкову ікру, рецептом якої охоче поділилася. 2 серпня в Одесі святкували День міста, і одеситка Регіна не змогла пройти повз такої події.

На сторінці в Instagram вона залишила привітання для улюбленого міста, а також поцікавилася у шанувальників, чи доводилося їм бувати в Одесі. Телеведуча також опубликоваласерию знімків, зроблених на вулицях Південної Пальміри. Вона позувала в білому платті в горошок з сином Михайлом на руках, а також показала малюка в колосці.

"З Днем Народження, моє улюблене місто Одеса. "Живи, моя Одеса! Живи і процвітай!" Бували в Одесі?" - запитала вона.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники тут же почали ділиться своїми спогадами про Південну Пальміру, а також не забули про компліментах для Регіни.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Така справжня

Мила гарна мама

Приголомшливі які

Вам дуже личить бути матусею

Це теж моє улюблене місто

Регіна зіронька

Так, гарне місто

Милашки

Регіна, лапуля

Скріншот коментарів

Як, ця неймовірна дівчина може скрізь встигати. І зі своїми чоловіками перебувати, і давати поради "Регіна+1" та на горішку показуватися і в сторіс, і ще багато де. Голова обертом від Регіни.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про своє материнство, а також виховання малюка.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася думкою про позитивні сторони змін в житті. Вона переконана, що нові обставини – це стимул йти далі і відмінна перевірка на стійкість.