"Любимые девочки": Надя Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами

Дорофеева сочетает в одном образе сразу несколько трендов 2019
Надя Дорофеева не перестает покорять своим отличным чувством стиля. Солистку группы "Время и Стекло" по праву можно назвать одной из самых стильных украинских исполнительниц. И кстати, помимо музыки Надя действительно увлекается модой. У певицы есть свой концепт-стор, где она продает одежду корейских брендов. Певица часто сама выступает моделью, демонстрируя новинки.
Также на своей instagram-страничке Дорофеева постоянно делиться с многомиллионной армией поклонников стильным вдохновением. Не стал исключением и недавняя веселая встреча Дорофеевой с подругами.
Так, на своей страничке Дорофеева опубликовала серию ярких фото, на которых позирует с подругами. Девушки посетили одно из многочисленных столичных заведений, где и сделали несколько фото. Примечателен новый образ Дорофеевой – певица, как всегда, на стиле!
Для прогулки Надя выбрала простой, но модный образ. На певице – объемные голубые джинсы-бойфренды, с дырками и потертостями. Черный топ оголяет подтянутый животик Дорофеевой, на плечи небрежно накинута голубая рубашка. Из аксессуаров – золотые украшения, а также узкие солнцезащитные очки с кислотно-желтой вставкой на оправе. Образ довершают удобные белые кроссовки.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Коротко о том, как мы с Сабиной любим Леру", - подписала одно из фото Дорофеева. В кадре видим близких подруг Нади – блогеров и бизнес-леди Леру Бородину, а также Сабину Мусину.
Надя Дорофеева с подругами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники Нади также поспешили прокомментировать ее новые улыбчивые фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее дерзкая Надя Дорофеева озадачила брендовым образом. Певица показала аутфит в наряде от всемирно известного бренда.
А еще раньше Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки. Тогда солистка группы "Время и Стекло" предстала перед камерами в тельняшке и трусиках.