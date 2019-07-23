"Улюблені дівчата": Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами

Надя Дорофєєва не перестає підкорювати своїм відмінним почуттям стилю. Солістку групи "Время и Стекло" по праву можна назвати однією з найстильніших українських виконавиць. І до речі, крім музики Надя дійсно захоплюється модою. У співачки є свій концепт-стор, де вона продає одяг корейських брендів. Співачка часто сама виступає моделлю, демонструючи новинки.

Також на своїй instagram-сторінці Дорофєєва постійно ділитися з багатомільйонною армією шанувальників стильним натхненням. Не стала винятком і недавня весела зустріч Дорофєєвої з подругами.

Так, на своїй сторінці Дорофєєва опублікувала серію яскравих фото, на яких позує з подругами. Дівчата відвідали одне з численних столичних закладів, де й зробили кілька фото. Примітний новий образ Дорофєєвої – співачка, як завжди, на стилі!

Для прогулянки Надя вибрала простий, але модний образ. На співачці – об'ємні блакитні джинси-бойфренди, з дірками і потертостями. Чорний топ оголює підтягнутий животик Дорофєєвої, на плечі недбало накинута блакитна сорочка. З аксесуарів – золоті прикраси, а також вузькі сонцезахисні окуляри з кислотно-жовтою вставкою на оправі. Довершують образ зручні білі кросівки.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Коротко про те, як ми з Сабіною любимо Леру", - підписала одне з фото Дорофєєва. У кадрі бачимо близьких подруг Наді – блогерів і бізнес-леді Леру Бородіну, а також Сабіну Мусіну.

Надя Дорофєєва з подругами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Наді також поспішили прокоментувати її нові усміхнені фото:

"Ви дуже гарна!"

"Красоточки"

"Коротко про те, як ми любимо вас трьох"

"Моя улюблена трійка"

"Любов між подругами"

"Надюш, як завжди шикарна"

"Наші улюблені дівчатка! Найкрасивіші"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше зухвала Надя Дорофєєва спантеличила брендовим образом. Співачка показала аутфіт у вбранні від всесвітньо відомого бренду.

А ще раніше Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Тоді солістка групи "Время и Стекло" постала перед камерами в тільнику і трусиках.