Любил ее страшно: Дикусар признался, что переживал депрессию после расставания с Шоптенко

По словам Дикусар, он действительно страдал
Хореограф Дмитрий Дикусар трудолюбив, скрытен интересен и закрыт. Его бурные романы постоянно обсуждали в СМИ. Однако мало кто знает, что расставание с одной из любимых женщин стало причиной тяжелой депрессии и болезненных воспоминаний. И только в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем», на канале «Украина» он решил об этом рассказать.
Спустя восемь лет путешествий и поисков себя хореограф Дмитрий Дикусар снова вернулся в Украину. В его жизни было много наград и потерь, любви и расставаний. Но разрыв с Аленой Шоптенко он считает самым тяжелым из них. Их красивый и яркий роман начался в Грузии, где они оба ставили хореографию другим парам во время танцевального шоу. Вскоре их свадьбу уже обсуждала вся Украина, а затем – разрыв отношений.
Дмитрий и Алена не соперничали на сцене, у них не было романов на стороне.
Именно это расставание Дмитрий Дикусар переживал через боль и страдания. Было ощущение, как будто он потерял половинку самого себя.
После таких болезненных переживаний кто-то уходит в себя или проводит все время в компаниях, начинает употреблять алкоголь или уезжает от всех и вся. Дмитрию Дикусару помогло время.
Сегодня сердце завидного холостяка свободно. Пока большую часть жизни известного хореографа занимает работа, но место для любви все равно есть.
Напомним, ранее новая избранница экс-мужа Славы из НеАнгелов Эдгара Каминского рассказала об их романе.