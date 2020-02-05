Любив її страшно: Дікусар зізнався, що переживав депресію після розставання з Шоптенко

За словами Дікусар, він дійсно страждав
Хореограф Дмитро Дікусар працьовитий, скритний та цікавий. Його бурхливі романи постійно обговорювали у ЗМІ. Однак мало хто знає, що розставання з однією з улюблених жінок стало причиною важкої депресії і хворобливих спогадів. І тільки в програмі «Зірковий шлях» в рубриці «Кава з перцем», на каналі «Україна» він вирішив про це розповісти.
За вісім років подорожей і пошуків себе хореограф Дмитро Дікусар знову повернувся в Україну. У його житті було багато нагород і втрат, любові і розставань. Але розрив з Оленою Шоптенко він вважає найважчим з них. Їхній красивий і яскравий роман розпочався у Грузії, де вони обидва ставили хореографію іншим парам під час танцювального шоу. Незабаром їхнє весілля вже обговорювала вся Україна, а потім - розрив відносин.
Дмитро та Олена не змагалися на сцені, у них не було романів на стороні.
Саме це розставання Дмитро Дікусар переживав крізь біль і страждання. Було відчуття, ніби він втратив половинку самого себе.
Після таких болючих переживань хтось замикається у собі або проводить весь час у компаніях, починає вживати алкоголь або їде від всіх і вся. Дмитру Дікусару допоміг час.
Сьогодні серце завидного холостяка вільно. Поки більшу частину життя відомого хореографа займає робота, але місце для кохання все одно є.
Нагадаємо, раніше нова обраниця екс-чоловіка Слави з НеАнгелів Едгара Камінського розповіла про їхній роман.