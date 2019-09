"Лучший папа в мире": фигуристая Леся Никитюк покорила семейным кадром

Леся Никитюк решила продлить себе лето и отправилась на отдых к еще теплому морю - ведущая вместе с родными расслабляется в турецком Бодруме. Конечно же, она с удовольствием делится в сети яркими и забавными моментами своего отпуска, не забывая заодно демонстрировать впечатляющую коллекцию купальников, которые теледива взяла с собой. Так, она уже блеснула роскошными формами в “голом” купальнике на завязках - тренде этого сезона.

На новом фото в своем Instagram Леся похвасталась очередным ярким бикини, а кроме того, показала своего папу! На снимке ведущая позирует на первом плане на пляже в блестящем изумрудно-зеленом купальнике и солнцезащитных очках, демонстрируя стройную фигуру. На заднем же плане стоит ее отец в плавательных шортах. Мужчина будто бы не замечает камеру и смотрит вдаль на морские волны, засунув руки в карманы.

"Best father in the world. Кращий тато в світі", - трогательно прокомментировала кадр Никитюк.

Фото: Леся Никитюк с папой (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что снимок - один из прощальных, ведь семейство уже отправилось домой.

Пользователи сети восхищаются соблазнительными формами телезвезды, а также отмечают, что они с папой очень милые.

Леся у вас наверное отдельный чемоданчик с купальниками... Сколько их у вас?

Для татів ми назавжди маленькі принцески

Леся.Молодец вывезла родителей на отдых!

То тато красунчик як i доця .

Ох и Лэся,кружит голову купальниками)))

Супер

Лесюня, завжди захоплююся тобою!!!!! Так тримати! Ти Супер

Прекрасный тато такую прекрасную принцессу выстругал.... Фигуристая красавица

Богиня, эталон красоты

Ух ты, красотка

Какая фигура!!! Прэлэстно!!!! Конфетка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

