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"Кращий тато в світі": фігуриста Леся Нікітюк підкорила сімейним кадром

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Ведуча вирушила на відпочинок з найріднішими людьми

Леся Нікітюк вирішила продовжити собі літо і вирушила на відпочинок до ще теплого моря - ведуча разом з рідними розслабляється в турецькому Бодрумі. Звичайно ж, вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими та цікавими моментами своєї відпустки, не забуваючи заодно демонструвати вражаючу колекцію купальників, що теледіва взяла з собою. Так, вона вже блиснула розкішними формами в "голому" купальнику на зав'язках - тренді цього сезону.

На новому фото в своєму Instagram Леся похвалилася черговим яскравим бікіні, а крім того, показала свого тата! На знімку ведуча позує на першому плані на пляжі в блискучому смарагдово-зеленому купальнику і сонцезахисних окулярах, демонструючи струнку фігуру. На задньому ж плані стоїть її батько в плавальних шортах. Чоловік ніби не помічає камеру і дивиться вдалину на морські хвилі, засунувши руки в кишені.

"Best father in the world. Кращий тато в світі", - зворушливо прокоментувала кадр Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк з татом (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що знімок - один з прощальних, адже сімейство вже вирушило додому.

Користувачі мережі захоплюються спокусливими формами телезірки, а також відзначають, що вони з татом дуже милі.

  • Леся у вас напевно окремий валізку з купальниками... Скільки їх у вас?
  • Для татів ми назавжди маленькі принцески
  • Леся.Молодець вивезла батьків на відпочинок!
  • То тато красунчик як i доця .
  • Ох і Лэся,кружляє голову купальниками)))
  • Супер
  • Лесюня, завжди захоплююся тобою!!!!! Так тримати! Ти Супер
  • Прекрасний тато таку прекрасну принцесу выстругал.... Фігуриста красуня
  • Богиня, еталон краси
  • Ух ти, красуня
  • Яка фігура!!! Прэлэстно!!!! Цукерка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила модельної фігурою на відпочинку в Туреччині. Телеведуча ефектно попрощалася з морем.

Раніше Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу сонця. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовому зеленому міні-платті.

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