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Лучшие ноги Украины: Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой

Автор: Марина Настевич

Ведущая поделилась эффектным кадром из новой фотосессии

Леся Никитюк недавно побывала на съемках шоу "Топ-модель по-украински" в качестве приглашенного эксперта. Телезвезда призналась, что было нелегко отпускать тех, кто покидает проект, а также не упустила случая устроить фотосессию со знаменитым фотографом Соней Плакидюк, которая также работает в шоу.

Эффектным кадром, сделанным в результате этой коллаборации, Леди Ле поделилась в своем Instagram.

На снимке Никитюк сидит на высоком стуле на белом фоне, на ней джинсовые ультракороткие шорты и куртка, а также черные шлепанцы. Ведущая подогнула одну ногу и придерживает ее руками, а вторую вытянула во всю ее бесконечную длину.

Волосы Леси эффектно растрепаны, а сама она пронзительно смотрит в объектив.

Леся Никитюк ошеломила длиной ножек на эффектном фото на стуле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"На длиннофокусном", - подписала кадр артистка, намекая на длину своих ножек.

Фолловеры также не обошли их стороной и принялись осыпать теледиву комплиментами, а некоторые даже сравнили ее с Олей Поляковой, еще одной известной длинноногой украинской красоткой.

  • Нифига себе ноги!!!
  • Не могут быть такими без конечными ноги. Фальсификация!! Требую дотошных разбирательств!!
  • Ноги как у Поляковой
  • Леська та ти тут секс цілий
  • Лучшие ноги Украины!
  • Такі ноги тільки у Лесі, і ще можливо у @polyakovamusic Цікаво, чи коли-небудь мірялися дівчата своїми ногами
  • Богиня!!!Такой секси образ. Фото просто супер
  • Полякова какая Полякова вот у кого красивые и длинные ноги супер
  • Какие ножки....Леся, вас щедро одарила природа))
  • А ноги ноги ноги, к счастью две дороги

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк в топе и спортивных штанах позировала в неожиданных локациях.

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