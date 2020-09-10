Кращі ноги України: Леся Нікітюк в микрошортах захопила розкішною фігурою

Ведуча поділилася ефектним кадром з нової фотосесії
Леся Нікітюк нещодавно побувала на зйомках шоу "Топ-модель по-українськи" в якості запрошеного експерта. Телезірка зізналася, що було нелегко відпускати тих, хто покидає проект, а також не втратила нагоди влаштувати фотосесію зі знаменитим фотографом Сонею Плакидюк, яка також працює в шоу.
Ефектним кадром, зробленим в результаті цієї колаборації, Леді Ле поділилася у своєму Instagram.
На знімку Нікітюк сидить на високому стільці, на білому фоні, на ній джинсові ультракороткі шорти і куртка, а також чорні шльопанці. Ведуча підігнула одну ногу і притримує її руками, а другу витягла на всю її нескінченну довжину.
Волосся Лесі ефектно розпатлане, а сама вона пронизливо дивиться в об'єктив.
Леся Нікітюк приголомшила довжиною ніжок на ефектному фото на стільці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"На довгофокусному", - підписала кадр артистка, натякаючи на довжину своїх ніжок.
Фолловери також не обійшли їх стороною і почали обсипати теледіву компліментами, а деякі навіть порівняли її з Олею Поляковою, ще однією відомою довгоногою українською красунею.
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Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк в топі і спортивних штанях позувала в несподіваних локаціях.