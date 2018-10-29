"Лучшие минуты шоу": выступление The Hardkiss на Танцах со звездами "взорвало" сеть (видео)

Выступление The Hardkiss во время десятого эфира шоу Танцы со звездами 2018 (видео: YouTube/ Танці з зірками)

Украинская группа The Hardkiss выступила в роли специально приглашенного гостя десятого эфира Танцев со звездами 2018. На сцене танцевального шоу коллектив исполнил свой новый осенний хит — украиноязычный трек "Koxaнці".

Отметим, что десятый эфир был насыщен приятными сюрпризами. Так, выпуск прошел под темой "Обмен партнерами" — наконец-то зрители увидели "микс" своих звездных любимцев с профессиональными танцорами. Также впервые на паркет вышли члены жюри проекта, станцевав вместе с оставшимися парами. Среди приглашенных гостей: группа The Hardkiss, а также экс-участник нового сезона, певец Павел Зибров, которому досталась роль второго ведущего в образе "Гоголя".

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Видео выступления The Hardkiss было опубликовано на YouTube-канале проекта. Кроме того, соответствующий ролик на своей instagram-страничке опубликовала солистка группы — Юлия Санина.

"На паркет виходить... The Hardkiss", — лаконично подписала видео Санина.

The Hardkiss на Танцах со звездами (видео: instagram.com/the_hardkiss)

В сети поклонники группы и просто зрители поспешили оставить свои восторженные отзывы о живом выступлении The Hardkiss.

К слову, многие предложили Саниной также взять участие в проекте.

"Даааа)) Даешь Юлю на паркет", — улыбается theonlyzaya.

"Юля, вам нужно участвовать в Танці з зірками! Талантливый человек талантлив во всем! Ждем в следующем сезоне вас на паркете в качестве участника!" — предлагает elizabett1999.

"Мега круто! Лучших 4 минуты шоу!" — подчеркивает ksandralight.

"Дуже шикааарно виступили", — восхищается anna.ivanyna.

"В живую песня слушается лучше! Крутые!" — отмечает rimdar_art_desinger.

"Як завжди, неперевершене виконання композиції та драйвове музичне наповнення! Моя улюблена пісня з нового альбому", — пишет olya.seletska.

"Шикарная Юля, супер профессиональная группа и нереально драйвовая и бесподобная песня! Вы — супер крутые!" — отмечает lana.kiev0103.

Скриншот комментариев instagram.com/the_hardkiss

Напомним, 19 октября в Киеве во Дворце спорта отгремел седьмой и самый масштабный сольный концерт группы The HARDKISS. Тогда в сети даже отметили — "Не Океаном единым".

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