Быть лучшей мамой: Яна Соломко очаровала нежным фото с доченькой

Певица с малышкой Кирой наслаждаются теплом в Майами
После развода с мужем Яна Соломко вновь занялась своей творческой карьерой и вернулась на сцену, а кроме того, много времени посвящает дочке Кире, чтобы на малышке никак не отразилось расставание родителей. Сейчас мама с дочкой весело проводят время в Майами - они наслаждаются теплой погодой и недавно покорили поклонников красочным пляжным фото. Фаны отметили, что девочка пошла в маму и растет настоящей красоткой.
Новым снимком в Instagram Яна также всех очаровала - она показала милый кадр с прогулки с Кирой. Они обе одеты в шорты и футболки, артистка присела прямо на землю под пальмой и держит доченьку на коленях.
"Девочки дорогие, желаю нам всем сил, мудрости и терпения. Ведь каждой из нас очень хочется быть для ребёнка лучшей мамой, лучшим другом и примером во многом ... Все в наших руках", - поделилась мотивацией Соломко.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Подписчики согласились с певицей и отметили, что она просто прекрасная мама и они с дочкой очень милые и красивые.
Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)
Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.