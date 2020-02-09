Бути кращою мамою: Яна Соломко зачарувала ніжним фото з донечкою

Після розлучення з чоловіком Яна Соломко знову зайнялася своєю творчою кар'єрою і повернулася на сцену, а крім того, багато часу присвячує дочці Кірі, щоб на малій ніяк не відбилося розставання батьків. Зараз мама з донькою весело проводять час в Маямі - вони насолоджуються теплою погодою і нещодавно підкорили шанувальників барвистим пляжним фото. Фани відзначили, що дівчинка пішла в маму і росте справжньою красунею.

Новим знімком в Instagram Яна також всіх зачарувала - вона показала милий кадр з прогулянки з Кірою. Вони обидві одягнені в шорти і футболки, артистка сіла прямо на землю під пальмою і тримає донечку на колінах.

"Дівчата дорогі, бажаю усім нам сил, мудрості і терпіння. Адже кожній з нас хочеться бути для дитини кращою мамою, кращим другом і прикладом у багато чому ... Все в наших руках", - поділилася мотивацією Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Підписники погодилися з співачкою і відзначили, що вона просто прекрасна мама і вони з донькою дуже милі та гарні.

Для наших діток ми завжди найкращі , а для них ми можемо й гори звернути

Це точно, а мами взагалі на все здатні

Клас, Які ж ви красуні

Ви дуже хороша і красива мама

Як у вас з погодою, справжнє літо

ви так тут мило дивитесь

абсолютно з вами згодна Все в наших руках

Так, якщо жінка хоче бути гарною матір'ю для цього потрібно щось робити, ВИ ДУЖЕ ХОРОША МАМА

Дівчата, та Ви красуні!!!

Які ви милі Заради дітей ми готові на все, ми їм великий приклад у житті

Захоплююся вами. Ви чудова матуся

Просто, Красуні!!!

Кирочка точна копія вас

Спасибі велике Яночка, взаємно

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.