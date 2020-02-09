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Бути кращою мамою: Яна Соломко зачарувала ніжним фото з донечкою

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Співачка з малятком Кірою насолоджуються теплом в Маямі

Після розлучення з чоловіком Яна Соломко знову зайнялася своєю творчою кар'єрою і повернулася на сцену, а крім того, багато часу присвячує дочці Кірі, щоб на малій ніяк не відбилося розставання батьків. Зараз мама з донькою весело проводять час в Маямі - вони насолоджуються теплою погодою і нещодавно підкорили шанувальників барвистим пляжним фото. Фани відзначили, що дівчинка пішла в маму і росте справжньою красунею.

Новим знімком в Instagram Яна також всіх зачарувала - вона показала милий кадр з прогулянки з Кірою. Вони обидві одягнені в шорти і футболки, артистка сіла прямо на землю під пальмою і тримає донечку на колінах.

"Дівчата дорогі, бажаю усім нам сил, мудрості і терпіння. Адже кожній з нас хочеться бути для дитини кращою мамою, кращим другом і прикладом у багато чому ... Все в наших руках", - поділилася мотивацією Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Підписники погодилися з співачкою і відзначили, що вона просто прекрасна мама і вони з донькою дуже милі та гарні.

  • Для наших діток ми завжди найкращі , а для них ми можемо й гори звернути
  • Це точно, а мами взагалі на все здатні
  • Клас, Які ж ви красуні
  • Ви дуже хороша і красива мама
  • Як у вас з погодою, справжнє літо
  • ви так тут мило дивитесь
  • абсолютно з вами згодна Все в наших руках
  • Так, якщо жінка хоче бути гарною матір'ю для цього потрібно щось робити, ВИ ДУЖЕ ХОРОША МАМА
  • Дівчата, та Ви красуні!!!
  • Які ви милі Заради дітей ми готові на все, ми їм великий приклад у житті
  • Захоплююся вами. Ви чудова матуся
  • Просто, Красуні!!!
  • Кирочка точна копія вас
  • Спасибі велике Яночка, взаємно

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.

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