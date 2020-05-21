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Лучезарная красотка: Светлана Тарабарова подчеркнула беременный животик стильной вышиванкой

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Певица покорила сеть цветущим внешним видом и ярким луком

Украинская певица Светлана Тарабарова недавно порадовала своих поклонников радостной новостью - она станет мамой во второй раз! Артистка поделилась чувственной фотосессией, показав свой уже весьма внушительный животик и отметила, что по ее мнению, беременная женщина - самая красивая. В День вышиванки 21 мая звезда примерила стильное платье-вышиванку и устроила яркую съемку в саду.

Светлана позировала в белом наряде с черными вышитыми рукавами и тонким поясом. Свои яркие рыжие волосы она оставила распущенными и не стала делать макияж, восхищая естественной красотой. На кадре боком к камере наряд мило подчеркивает округлившийся животик артистки, который та трогательно поддерживает руками.

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокомментировала кадры Тарабарова.

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

В комментариях подписчики принялись осыпать беременную артистку комплиментами и поздравлять с праздником.

  • Вы такая лучезарная,что и солнца не надо!
  • Красуня!
  • Яка ви гарна
  • Вы така яскраваі до речі вишиванка вам дуже пасує
  • Красотка
  • Чудові фото
  • Вам дуже личе вишиванка
  • Ви дуже гарна
  • Клас!!!! Від щирого серця вітаю з цікавим положенням, з очікуванням дива. Нехай вагітність пройде успішно і легко, нехай мама і малюк почувають себе чудово, нехай довкола вас панують щастя і радість.
  • Неймовірно гарно
  • Какая вы красотка,с праздником вас.
  • Ви неймовірна. До речі,ця вишиванка Вам так личить
  • Вітаємо вас з днем Вишиванки і з майбутнім поповненням

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Скриншот комментариев

Ранее Светлана Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками.

Автор: Марина Настевич