Промениста красуня: Світлана Тарабарова підкреслила вагітний животик стильною вишиванкою

Українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно порадувала своїх шанувальників радісною новиною - вона стане мамою вдруге! Артистка поділилася чуттєвої фотосесією, показавши свій вже досить значний животик і зазначила, що на її думку, вагітна жінка - найкрасивіша. У День вишиванки 21 травня зірка приміряла стильне плаття-вишиванку і влаштувала яскраву зйомку в саду.

Світлана позувала в білому вбранні з чорними вишитими рукавами і тонким поясом. Своє яскраве руде волосся вона залишила розпущеним і не стала робити макіяж, захоплюючи природною красою. На кадрі боком до камери наряд мило підкреслює кругленький животик артистки, який та зворушливо підтримує руками.

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокоментувала кадри Тарабарова.

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

В коментарях підписники почали обсипати вагітну артистку компліментами і вітати зі святом.

Ви така промениста,що й сонця не треба!

Красуня!

Яка ви гарна

Ви така яскраваі до речі вишиванка вам дуже пасує

Красуня

Чудові фото

Вам дуже ліче (вишиванка

Ви дуже гарна

Клас!!!! Від щирого серця вітаю з цікавим положенням, з очікуванням дива. Нехай вагітність пройде успішно і легко, нехай мама і малюк почувають себе чудово, нехай довкола вас панують щастя і радість.

Неймовірно гарно

Яка ви красуня,з святом вас.

Ві неймовірна. До речі,ця вишиванка Вам так личить

Вітаємо вас з днем Вишиванки і з майбутнім поповненням

Скріншот коментарів

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