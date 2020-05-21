Промениста красуня: Світлана Тарабарова підкреслила вагітний животик стильною вишиванкою

Співачка підкорила мережу квітучим зовнішнім виглядом і яскравим луком
Українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно порадувала своїх шанувальників радісною новиною - вона стане мамою вдруге! Артистка поділилася чуттєвої фотосесією, показавши свій вже досить значний животик і зазначила, що на її думку, вагітна жінка - найкрасивіша. У День вишиванки 21 травня зірка приміряла стильне плаття-вишиванку і влаштувала яскраву зйомку в саду.
Світлана позувала в білому вбранні з чорними вишитими рукавами і тонким поясом. Своє яскраве руде волосся вона залишила розпущеним і не стала робити макіяж, захоплюючи природною красою. На кадрі боком до камери наряд мило підкреслює кругленький животик артистки, який та зворушливо підтримує руками.
Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокоментувала кадри Тарабарова.
Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
В коментарях підписники почали обсипати вагітну артистку компліментами і вітати зі святом.
Скріншот коментарів
Раніше Світлана Тарабарова розповіла, як чоловік мириться з її недоліками.
Автор: Марина Настевіч