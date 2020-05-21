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Промениста красуня: Світлана Тарабарова підкреслила вагітний животик стильною вишиванкою

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Співачка підкорила мережу квітучим зовнішнім виглядом і яскравим луком

Українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно порадувала своїх шанувальників радісною новиною - вона стане мамою вдруге! Артистка поділилася чуттєвої фотосесією, показавши свій вже досить значний животик і зазначила, що на її думку, вагітна жінка - найкрасивіша. У День вишиванки 21 травня зірка приміряла стильне плаття-вишиванку і влаштувала яскраву зйомку в саду.

Світлана позувала в білому вбранні з чорними вишитими рукавами і тонким поясом. Своє яскраве руде волосся вона залишила розпущеним і не стала робити макіяж, захоплюючи природною красою. На кадрі боком до камери наряд мило підкреслює кругленький животик артистки, який та зворушливо підтримує руками.

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокоментувала кадри Тарабарова.

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

В коментарях підписники почали обсипати вагітну артистку компліментами і вітати зі святом.

  • Ви така промениста,що й сонця не треба!
  • Красуня!
  • Яка ви гарна
  • Ви така яскраваі до речі вишиванка вам дуже пасує
  • Красуня
  • Чудові фото
  • Вам дуже ліче (вишиванка
  • Ви дуже гарна
  • Клас!!!! Від щирого серця вітаю з цікавим положенням, з очікуванням дива. Нехай вагітність пройде успішно і легко, нехай мама і малюк почувають себе чудово, нехай довкола вас панують щастя і радість.
  • Неймовірно гарно
  • Яка ви красуня,з святом вас.
  • Ві неймовірна. До речі,ця вишиванка Вам так личить
  • Вітаємо вас з днем Вишиванки і з майбутнім поповненням

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Скріншот коментарів

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Автор: Марина Настевіч