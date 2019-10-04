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Лучезарная Катя Осадчая наслаждается теплой осенью в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 10:37
Лучезарная Катя Осадчая наслаждается теплой осенью в Париже
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая примерила стильный кэжуал образ

Катя Осадчая виртуозно умеет совмещать отдых и работу. Телеведущая часто ездит в командровки и почти всегда у нее получается зподно и посмотреть новый город или насладиться пляжным отдыхом. Кроме того, она иногда берет с собой мужа Юрий Горбунова и даже маленького сыночка Ивана. На этот раз знаменитость вместе с супругом отправились в Париж, где посетили показ новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, а также некоторые достопримечательности.

Звездной семье очень повезло с погодой - в Париже стоят теплые солнечные дни, которыми они с удовольствием наслаждаются. На следующий день после показа Катя вновь отправилась на прогулку, выбрав для этого стильный кэжуал образ.

Ведущая отдала предпочтение розовым брюкам свободного кроя, которые дополнила белой футболкой, кроссовками и солнцезащитными очками. А когда становилось прохладнее, Осадчая надевала белую ветровку. В целом лук получился комфортным для прогулок и в то же время весьма стильным.

Лучезарная Катя Осадчая наслаждается теплой осенью в Париже

Фото: Катя Осадчая в Париже (instagram.com/kosadcha)

"Останні теплі дні осені. Time to remember", - прокомментировала артистка.

Она позировала на балконе, а также прогулялась по парку и посидела у воды.

Фото: Катя Осадчая в Париже (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры остались в восторге от красивых видов и очаровательного образа Осадчей.

  • Катю, Ви неперевершені!
  • Красота
  • Яка красааааа
  • Катюша яка ж ви класна
  • Париж неймовірний, але цей парк мені не сподобався, на жаль...
  • Яка красива осінь
  • Яка краса
  • Дуже гарно
  • Солнечная Катя
  • Красотка в красоте

Лучезарная Катя Осадчая наслаждается теплой осенью в Париже

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая очаровала шикарным образом на конкурсе красоты Мисс Украина 2019.

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