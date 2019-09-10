Лохматая и без макияжа: Надя Дорофеева показала счастливое домашнее утро

У Нади Дорофеевой очень плотный график - артистка дает концерты, занимается своим магазином одежды, а также снимается в различных фотосессиях. Так, недавно певица во второй раз украсила обложку глянцевого журнала, при этом позировала в эффектном мини-платье. Поэтому моменты, когда ей удается побыть дома с любимым мужем, особенно ценные.

На своей странице в Instagram исполнительница показала редкое утро, когда ей удалось позавтракать дома. На фото Надя запечатлена в спортивной тунике и с тарелкой каши в руках. При этом на лице девушки нет ни грамма макияжа, а на голове - лохматый пучок из волос. К слову, сидит она за столом на террасе.

"Завтрак дома - редкость и счастье", - поделилась Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхитились естественной красотой артистки и оставили ей много теплых отзывов.

Еще без макияжа, такая прям. с тобой начинается и доброе утро

Милая

Мимишность этого фото просто зашкаливает

Приятного аппетита

Красивая

Нету слов. Какая красавица

Такая зайка, вот теперь утро точно доброе

Приятного аппетита. А где же Вова? Это он тебе приготовил?

Ты всегда такая красивая утром просыпаешься?

Богиня. А латте?

Завтрак дома. Это любовь. Сама готовила этот шедевр???

Какая идеальная без мейка

Красавица

Надя без краски, ещё краше

Такая милашечка с минимумом мейка

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку. Певица позировала лежа на полу в кроп-блузке и юбке с пайетками. Кадр был сделан в рамках фотосессии для глянца.

Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и о том, что даже посещала психолога.