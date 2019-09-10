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Кудлата і без макіяжу: Надя Дорофєєва показала щасливий домашній ранок

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Артистка зізналася, що дуже рідко виходить поснідати вдома

У Наді Дорофєєвої дуже щільний графік - артистка дає концерти, займається своїм магазином одягу, а також знімається у різних фотосесіях. Так, нещодавно співачка вдруге прикрасила обкладинку глянцевого журналу, при цьому позувала в ефектній міні-сукні. Тому моменти, коли їй вдається побути вдома з коханим чоловіком, особливо цінні.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала рідкісний ранок, коли їй вдалося поснідати вдома. На фото Надя відображена в спортивній туніці і з тарілкою каші в руках. При цьому на обличчі дівчини немає ні грама макіяжу, а на голові - кошлатий пучок із волосся. До речі, сидить вона за столом на терасі.

"Сніданок вдома - рідкість і щастя", - поділилася Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники захопилися природною красою артистки і залишили їй багато теплих відгуків.

  • Ще без макіяжу, така прям. з тобою починається і доброго ранку
  • Мила
  • Мимишность цього фото просто зашкалює
  • Приємного апетиту
  • Красива
  • Немає слів. Яка красуня
  • Така зайчик, ось тепер ранок точно добру
  • Приємного апетиту. А де ж Вова? Це він тобі приготував?
  • Ти завжди така гарна вранці прокидаєшся?
  • Богиня. А латте?
  • Сніданок вдома. Це любов. Сама готувала цей шедевр???
  • Яка ідеальна без мейк
  • Красуня
  • Надя без фарби, ще краше
  • Така няшечка з мінімумом мейку

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку. Співачка позувала лежачи на підлозі в кроп-блузці і спідниці з паєтками. Кадр був зроблений в рамках фотосесії для глянцю.

До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про складнощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і про те, що навіть відвідувала психолога.

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