Лобода отправилась на отдых с любимым и показала идеальные формы в купальнике

Светлана Лобода намекнула на то, что проводит отпуск с возлюбленным и детьми
Светлана Лобода в Instagram похвасталась идеальной фигурой возле бассейна. Украинская певица живущая в основном в России, как-то нашла возможность отправиться на море во время карантина. Вместе с дочерьми - 9-летней Евой и 2-летней Тильдой артистка наслаждается отдыхом в Греции и делится в сети красочными снимками. На этот раз артистка опубликовала снимки с младшей дочкой.
Артистка намекнула, что она на отдых отправилась со своим спутником жизни с помощью хэштега #мой.
"Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?" – подписала фотографии артистка.
Светлана Лобода в Instagram показала фото в купальнике на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники стали писать восхищенные комментарии относительно фигуры артистки. Некоторые отметили, что младшая дочь уже очень взрослая. Кто-то в комментариях попросил больше не скрывать отца ребенка.
Скриншоты комментариев
Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини.