Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику

Світлана Лобода в Instagram похвалилася ідеальною фігурою біля басейну. Українська співачка живе в основному в Росії, але якось знайшла можливість відправитися на море під час карантину. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції та ділиться в мережі барвистими знімками. Цього разу артистка опублікувала знімки з молодшою донькою.

Артистка натякнула, що вона на відпочинок вирушила зі своїм супутником життя з допомогою хештега #мій.

"Один з найкращих днів в календарі. Поруч Тільда. Relax time. А хто з вами?" – підписала фотографії артистка.

Світлана Лобода в Instagram показала фото в купальнику на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники стали писати захоплені коментарі щодо фігури артистки. Деякі зазначили, що молодша дочка вже дуже доросла. Хтось у коментарях попросив більше не приховувати батька дитини.

Красуня. З кожним роком виглядаєте молодше.

Боже, яка краса! Це і є найбільший успіх! Яке маленьке, прекрасне щастя. Приголомшливе фото!!!

Досить ховати...

Чому тільки Тільда, а старша дочка?

Мама - красуня, дочка - мила.

Такі гарненькі.

Так виросла вже мала.

Такі милі.

Сліпуча краса.

Скріншоти коментарів

Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.