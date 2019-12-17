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Литры слез: Ксения Мишина откровенно рассказала о нелегком творческом пути

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Актриса призвала не сдаваться и идти за мечтой

Украинская артистка, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, так что теперь к ней и ее жизни приковано пристальное внимание. Актриса уже даже успела угодить в "романтический скандал" - ей приписали роман с еще одним участником танцевального проекта Владимиром Остапчуком, который она тут же опровергнула. На своей страничке в Instagram артистка рассказывает, что происходит в ее жизни и иногда делится личными откровениями.

Так, Ксения опубиковала пару кадров в стильном брючном костюме, которые были сделаны в рамках фотосессии для глянцевого издания. Волосы звезды собраны в строгий пучок, а на лицо нанесли макияж в темных тонах.

В подписи к публикации Мишина призналась, что ее творческий путь не был легким и она пролила немало слез, пока смогла добиться успеха и признания.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

"Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост... Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель... Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей... Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину..." - откровенно рассказала актриса.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники благодарят Ксению за мудрые слова и совет и восхищаются ее красотой и талантом.

  • Богиня. Ееееессссс
  • Така гарна
  • Дуже гарне фото)І це так класно,що ви впевнено йдете до поставлених цілей
  • Ксюша, Вы как всегда на высоте
  • Ты лучшая. Только вперёд, желаем еще большего, пусть все сбываються мечты и достигаются поставленные цели. Любим тебя!
  • Дякую за пораду
  • Огонь. Ты очень красивая и талантливая
  • Ох,які правильні слова. Шикарнааа
  • Очеровательная
  • Правильные слова. все в этой жизни возможно, главное верить в себя, Ксюша
  • Ты оооочень красивая
  • Боже мой, потрясная внешность, фигура, вы идеальная!)

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.

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