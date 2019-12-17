Літри сліз: Мішина Ксенія відверто розповіла про нелегкий творчий шлях

Актриса закликала не здаватися і йти за мрією
Українська артистка, зірка серіалу "Кріпосна" Мішина Ксенія стала переможницею шоу Танці з зірками 2019 разом з партнером Женею Котом, так що тепер до неї і її життя прикута пильна увага. Актриса вже навіть встигла потрапити в "романтичний скандал" - їй приписали роман з ще одним учасником танцювального проекту Володимиром Остапчуком, який вона тут же спростувала. На своїй сторінці в Instagram артистка розповідає, що відбувається в її житті і іноді ділиться особистими одкровеннями.
Так, Ксенія опубиковала пару кадрів в стильному брючному костюмі, які були зроблені в рамках фотосесії для глянцевого видання. Волосся зірки зібране в строгий пучок, а на обличчя нанесли макіяж в темних тонах.
У підписі до публікації Мішина зізналася, що її творчий шлях не був легким і вона пролила чимало сліз, поки змогла добитися успіху і визнання.
Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)
"Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий... Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель... Десятки просратих кастингів... Літри сліз і деструктивних думок... Але, ніколи і нікого не слухайте, крім СЕБЕ, своєї душі, своїх мрій і бажань! Пріть, громіть і все навколо ПОСТУПОВО підлаштується під Вас і вашу істину..." - відверто розповіла актриса.
Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)
Шанувальники дякують Ксенії за мудрі слова і поради і захоплюються її красою і талантом.
Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)
Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.