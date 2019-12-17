Літри сліз: Мішина Ксенія відверто розповіла про нелегкий творчий шлях

Українська артистка, зірка серіалу "Кріпосна" Мішина Ксенія стала переможницею шоу Танці з зірками 2019 разом з партнером Женею Котом, так що тепер до неї і її життя прикута пильна увага. Актриса вже навіть встигла потрапити в "романтичний скандал" - їй приписали роман з ще одним учасником танцювального проекту Володимиром Остапчуком, який вона тут же спростувала. На своїй сторінці в Instagram артистка розповідає, що відбувається в її житті і іноді ділиться особистими одкровеннями.

Так, Ксенія опубиковала пару кадрів в стильному брючному костюмі, які були зроблені в рамках фотосесії для глянцевого видання. Волосся зірки зібране в строгий пучок, а на обличчя нанесли макіяж в темних тонах.

У підписі до публікації Мішина зізналася, що її творчий шлях не був легким і вона пролила чимало сліз, поки змогла добитися успіху і визнання.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

"Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий... Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель... Десятки просратих кастингів... Літри сліз і деструктивних думок... Але, ніколи і нікого не слухайте, крім СЕБЕ, своєї душі, своїх мрій і бажань! Пріть, громіть і все навколо ПОСТУПОВО підлаштується під Вас і вашу істину..." - відверто розповіла актриса.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники дякують Ксенії за мудрі слова і поради і захоплюються її красою і талантом.

Богиня. Ееееессссс

Така гарна

Дуже гарне фото)І це так класно,що ви впевнено йдете до поставлених цілей

Ксюша, Ви як завжди на висоті

Ти найкраща. Тільки вперед, бажаємо ще більшого, нехай всі сбываються мрії і досягаються поставлені цілі. Любимо тебе!

Дякую за пораду

Вогонь. Ти дуже гарна і талановита

Ох,які правильні слова. Шикарнааа

Очеровательная

Правильні слова. все в цьому житті можливо, головне вірити в себе, Ксюша

Ти дуууже красива

Боже мій, грандіозна зовнішність, фігура, ви ідеальна!)

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.