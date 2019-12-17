ru
ua

Літри сліз: Мішина Ксенія відверто розповіла про нелегкий творчий шлях

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Актриса закликала не здаватися і йти за мрією

Українська артистка, зірка серіалу "Кріпосна" Мішина Ксенія стала переможницею шоу Танці з зірками 2019 разом з партнером Женею Котом, так що тепер до неї і її життя прикута пильна увага. Актриса вже навіть встигла потрапити в "романтичний скандал" - їй приписали роман з ще одним учасником танцювального проекту Володимиром Остапчуком, який вона тут же спростувала. На своїй сторінці в Instagram артистка розповідає, що відбувається в її житті і іноді ділиться особистими одкровеннями.

Так, Ксенія опубиковала пару кадрів в стильному брючному костюмі, які були зроблені в рамках фотосесії для глянцевого видання. Волосся зірки зібране в строгий пучок, а на обличчя нанесли макіяж в темних тонах.

У підписі до публікації Мішина зізналася, що її творчий шлях не був легким і вона пролила чимало сліз, поки змогла добитися успіху і визнання.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

"Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий... Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель... Десятки просратих кастингів... Літри сліз і деструктивних думок... Але, ніколи і нікого не слухайте, крім СЕБЕ, своєї душі, своїх мрій і бажань! Пріть, громіть і все навколо ПОСТУПОВО підлаштується під Вас і вашу істину..." - відверто розповіла актриса.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники дякують Ксенії за мудрі слова і поради і захоплюються її красою і талантом.

  • Богиня. Ееееессссс
  • Така гарна
  • Дуже гарне фото)І це так класно,що ви впевнено йдете до поставлених цілей
  • Ксюша, Ви як завжди на висоті
  • Ти найкраща. Тільки вперед, бажаємо ще більшого, нехай всі сбываються мрії і досягаються поставлені цілі. Любимо тебе!
  • Дякую за пораду
  • Вогонь. Ти дуже гарна і талановита
  • Ох,які правильні слова. Шикарнааа
  • Очеровательная
  • Правильні слова. все в цьому житті можливо, головне вірити в себе, Ксюша
  • Ти дуууже красива
  • Боже мій, грандіозна зовнішність, фігура, ви ідеальна!)

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.

Латинські ритми Насті Каменських і електро-фолк від Onuka: артистки запалять в ефірі шоу Х-фактор Ой, дівчатка: Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї
Читати всі новини