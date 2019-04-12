В лимонном платье и лепестках роз: Наталья Водянова восхищает цветущим видом

37-летняя модель и филантроп известна своим позитивным мировоззрением, улыбчивостью и добротой. И со своими подписчиками она также всегда не прочь поделиться хорошим настроением. Так, несколько часов назад она выложила в сеть красочное короткое видео. Наталья сидит у себя дома в Париже, в комнате, заставленной цветами и букетами, а сверху на нее – в замедленной съемке – сыплются розовые лепестки. В кадр попал и домашний любимец семьи Водянова-Арно – кот Галилео, который достаточно часто присутствует в постах Натальи и даже имеет собственный аккаунт в Instagram.

Добрый и радостный ролик Наталья дополнила не менее радостной подписью: "Доброе утро! Выходные приближаются, солнце светит, и весна официально здесь".

Буквально за несколько минут пост собрал несколько тысяч лайков и множество комментариев: "Вау! Как красиво…", "Нежность…", "Какая тонкая эстетика", "Очень красиво", "Наталья, какая же вы прекрасная", "Какая милая"…

К слову, выглядит Водянова, которая несколько последних постов посвятила теме отдыха и восстановления, великолепно. В этот раз модель, видимо, собирается на выход. Так как она надела лимонного оттенка платье с длинными рукавами и воротником. Волосы модели красиво уложены, а на сияющем лице – макияж в нежных оттенках.

Еще один яркий образ она показала у себя в сториз. Предыдущий день она провела в компании Кэролайн Шойфеле – художественного руководителя и сопредседателя швейцарского ювелирного бренда Chopard. Модель изучала новую роскошную коллекцию, примеряла серьги, кольца, подвески и браслеты и рассказывала о них. Позже она выступила с короткой речью о деятельности своего фонда "Обнаженные сердца". На мероприятие Наталья надела ярко-красную плиссированную длинную юбку, черную блузу и ботинки на низком ходу. А сверху накинула светлый плащ с тонким поясом. Дополнили ансамбль маленькая черная сумочка, солнцезащитные очки и многочисленные украшения.

К слову, на днях Наталья также посвятила пост семье – супермодель показала их с Виктором прогулку в цветущем парке.