Лилу45: кто эта скрытная певица-дочь военного, покоряющая сердца украинцев

Семья

Людмила Белоусова, она же Лилу45, родилась 27 сентября 2000 года в Киеве.

Пока о Лилу45 известно немного. Личную жизнь она не афиширует. Но открыто рассказывает о былых сложностях во взаимоотношениях с родителями.

Мама Люды - логист, а папа - военный. Когда дочь закончила школу, они не сильно приветствовали ее выбор творческой профессии. На этой почве со временем возник конфликт, и Людмила на втором курсе начала жить самостоятельно.

В итоге это благоприятно повлияло на отношения в семье. Сейчас родители гордятся тем, что делает дочь и следят за ее успехами.

Лилу45 - дочь украинского военного (фото: пресс-служба артистки)

Музыка

Петь Люда начала еще в детстве дома, учила тогда что-то народное и исполняла с бабушкой. Потом девочка стала заниматься музыкой и танцами. Это все ей очень нравилось, но намного сильнее она полюбила театр.

Сначала Люда хотела стать актрисой, потом поняла, что многое видит по-своему и решила больше заниматься режиссурой.

Все изменилось во время самоизоляции. Тогда девушка впервые установила TikTok, взяла старую гитару, записала несколько каверов и выложила их в соцсеть. Люда не бралась за популярные треки, потому что ей не хотелось попасть в "реки". Девушке просто нравилось делиться музыкой и получать небольшой фидбэк от тех, кто проникся ее творчеством.



Вдохновение

Все, о чем поет Лилу45 - прожито и осмысленно ею лично. Ее может вдохновить ролик про "Титаник" на YouTube или разногласие с коллегой.

Но ее песни не только о личных чувствах. Творчество певицы затрагивает важные глубинные темы, такие как взаимоотношения детей и родителей, объективизация женщин, ощущение своей значимости в обществе и глобальные вопросы человечества.



Кроме музыки

Важное место в жизни Люды занимает театр. Окончив школу, она поступила в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств на режиссерское отделение. Параллельно писала рассказы и придумывала сценарии. Она уже несколько лет играет в театре, в соцсетях часто появляются отрывки из домашних постановок и короткометражки, в TikTok она выкладывала даже мини-сериал, который снимала с друзьями.

Лилу45 (фото: пресс-служба артистки)

Дискография

Первый альбом Лилу45 - "Девочка на воздушном шаре" - вышел летом 2021 года. На диске одиннадцать треков "о любви, переживаниях и моем ощущении мира вокруг", - как написала сама исполнительница в соцсетях.

Хит "Восемь" собрал более 350 тысяч шазамов, обогнав в мировом рейтинге Billy Eilish, Bruno Mars и Моргенштерна.

Второй альбом "В наушниках осень" Люда презентовала 5 ноября и уже сейчас он показывает отличные результаты.

На свежей пластинке Лилу45 экспериментирует со звучанием и создает свой осенний плейлист, наполненный чарующей индитроникой, ностальгическим роком, невероятными текстами и вокалом, которые стали визитной карточкой артистки. Десять треков, как аудиопьеса, погружают слушателя во внутренний мир певицы.