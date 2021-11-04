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Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 19:31
Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности Тина Кароль (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Тина Кароль - не только одна из самых талантливых, но и одна самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса.

Блондинка с миловидным лицом и роскошной фигурой завоевала сердца фанатов раз и навсегда.

С тех пор как Тина Кароль вышла на сцену конкурса "Новая волна", прошло 16 лет. Но фанаты уверены: артистка за это время изменилась только в лучшую сторону. Не верите? Убедитесь сами, полистав архивные фото звезды в материале Lite ниже.

Тина Кароль известна узнаваемым имиджем: за годы работы артистка не меняла кардинально цвет волос и прическу.

А эксперименты с гардеробом всегда в рамках ее привычного стиля.

Для клипов и выступлений звезда может примерить необычный лук, но всегда возвращается к своему образу. И кажется, за это ее и любят фанаты.

Предлагаем сравнить фото звезды сегодня и много лет назад.

Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности

Тина Кароль 15 лет назад (фото: vk.com/tinakarol)

Согласитесь, что Тина Кароль 15 лет назад выглядела так же хорошо, как и сегодня.

Хотя многие ее фанаты утверждают: сейчас певица еще более красивая и стильная!

Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давностиВремя над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности

Тина Кароль сегодня (фото: vk.com/tinakarol)

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила поклонников новой пикантной фотосессией.

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