Время над ней не властно: Тина Кароль на уникальных фото 15-летней давности
Тина Кароль - не только одна из самых талантливых, но и одна самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса.
Блондинка с миловидным лицом и роскошной фигурой завоевала сердца фанатов раз и навсегда.
С тех пор как Тина Кароль вышла на сцену конкурса "Новая волна", прошло 16 лет. Но фанаты уверены: артистка за это время изменилась только в лучшую сторону. Не верите? Убедитесь сами, полистав архивные фото звезды в материале Lite ниже.
Тина Кароль известна узнаваемым имиджем: за годы работы артистка не меняла кардинально цвет волос и прическу.
А эксперименты с гардеробом всегда в рамках ее привычного стиля.
Для клипов и выступлений звезда может примерить необычный лук, но всегда возвращается к своему образу. И кажется, за это ее и любят фанаты.
Предлагаем сравнить фото звезды сегодня и много лет назад.
Тина Кароль 15 лет назад (фото: vk.com/tinakarol)
Согласитесь, что Тина Кароль 15 лет назад выглядела так же хорошо, как и сегодня.
Хотя многие ее фанаты утверждают: сейчас певица еще более красивая и стильная!
Тина Кароль сегодня (фото: vk.com/tinakarol)
Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила поклонников новой пикантной фотосессией.