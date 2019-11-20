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Лилия Ребрик впервые высказалась об отношениях с родителями мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.11.2019 - 15:31
Лилия Ребрик впервые высказалась об отношениях с родителями мужа
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая опубликовала редкий снимок со свекрами

Лилия Ребрик и Андрей Дикий – одна из образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Они берегут семейный очаг и не забывают о страсти, стараются больше времени проводить с детьми, наслаждаются своей работой и с удовольствием проводят романтические уикенды. Недавно "дикая семейка" устроила веселую пижамную вечеринку и очаровала family look'ом. Лилия открыта общается со своими поклонниками и с удовольствием отвечает на их вопросы. На страничке в Instagram она впервые показала семейное фото с родителями мужа и поделилась формулой семейного счастья.

Ведущая высказалась об отношениях со свекровью и заверила, что они прекрасно ладят. "Знакомитесь! Она у меня прекрасная и отношения прекрасные!" - подписала она фото с родителями мужа.

Кстати, теледива может похвастаться звездными соседями. Так, рядом с ней живут ведущий Григорий Решетник и шоумен Владимир Остапчук.

Лилия Ребрик впервые высказалась об отношениях с родителями мужа

Лилия Ребрик с мужем и его родителями (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На вопрос, хотела бы Лилия что-то поменять в своей жизни, она честно ответила: "Ни за что на свете!" и в подтверждение своих слов опубликовала счастливые кадры с мужем и доченьками – Дианой и Полиной.

Лилия Ребрик впервые высказалась об отношениях с родителями мужа

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также ведущая поделилась простой и действенной формулой семейного счастья: дружба, уважение, страсть. Она не удержалась и призналась в любви мужу. На вопрос Андрея, любит ли она его, Лилия ответила: "Больше жизни!"

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик очаровала поклонников нежным снимком с мужем. На фото Андрей целует жену в щеку, а она лишь счастливо улыбается.

Также Лилия Ребрик заворожила атмосферным черно-белым фото из закулисья.

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