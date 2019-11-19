Лилия Ребрик заворожила "магическим" закулисным фото

Артистка поделилась снимком в образе из спектакля
Лилия Ребрик просто-таки поражает своей энергичностью - она успевает вести утреннее шоу, каждый раз демонстрируя новые стильные образы, а также уделять время мужу и детям. К примеру, недавно "дикая семейка" устроила веселую семейную фотосессию в пижамах! Кроме того, Ребрик - еще и театральная актриса и часто ездит с гастролями по Украине. На свежем кадре в своем Instagram она предстала в эффектном образе из спектакля.
Лилия поделилась атмосферным черно-белым фото, на котором она запечатлена за кулисами спектакля "Ревизор" в роли Анны Андреевны. Артистка одета в светлое платье с оголенными плечами, ее волосы завиты красивыми кудрями, а на лице играет загадочная улыбка.
Как призналась знаменитость, она очень любит подобные закулисные снимки.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Фото з-за лаштунків... Моя Анна Андріївна з "Ревізора". В чорно-білому фільтрі особлива магія... Очима @kseniya_vertinskaya. Як вам такий образ?" - прокомментировала актриса.
В комментариях пользователи сети не устают осыпать артистку комплиментами, а некоторые даже сравнили ее на этом фото с Мэрилин Монро.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем Андреем Диким.