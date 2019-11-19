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Лилия Ребрик заворожила "магическим" закулисным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 15:36
Лилия Ребрик заворожила "магическим" закулисным фото
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка поделилась снимком в образе из спектакля

Лилия Ребрик просто-таки поражает своей энергичностью - она успевает вести утреннее шоу, каждый раз демонстрируя новые стильные образы, а также уделять время мужу и детям. К примеру, недавно "дикая семейка" устроила веселую семейную фотосессию в пижамах! Кроме того, Ребрик - еще и театральная актриса и часто ездит с гастролями по Украине. На свежем кадре в своем Instagram она предстала в эффектном образе из спектакля.

Лилия поделилась атмосферным черно-белым фото, на котором она запечатлена за кулисами спектакля "Ревизор" в роли Анны Андреевны. Артистка одета в светлое платье с оголенными плечами, ее волосы завиты красивыми кудрями, а на лице играет загадочная улыбка.

Как призналась знаменитость, она очень любит подобные закулисные снимки.

Лилия Ребрик заворожила &quot;магическим&quot; закулисным фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото з-за лаштунків... Моя Анна Андріївна з "Ревізора". В чорно-білому фільтрі особлива магія... Очима @kseniya_vertinskaya. Як вам такий образ?" - прокомментировала актриса.

В комментариях пользователи сети не устают осыпать артистку комплиментами, а некоторые даже сравнили ее на этом фото с Мэрилин Монро.

  • Спасибо огромное!!! Вы лучшая. Спасибо за фото и за автограф
  • Образ просто неймовірна артистичний і привабливий. Так мило, красиво, зворушливо. КРАСУНЯ!!!
  • Очень эффектно)
  • неймовірна!!!
  • Загадкова!!! Але блиск щасливих очей... як на всіх фото
  • Очень красивенькая,любуюсь вами и вашей семьёй,вы супер
  • Ви неперевершені а кожному образі, дуже люблю чорно-білі світлини
  • Це було неперевершено!!!
  • Спасибо за позитив!!!
  • Хороша и прекрасна собою!
  • Схожі на Мерлін Монро
  • Ну, ооочень круто и чувственно!
  • Эталон

Лилия Ребрик заворожила &quot;магическим&quot; закулисным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем Андреем Диким.

Дико весело: Лилия Ребрик устроила пижамную фотосессию с мужем и дочками (видео) Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем
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