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Королева в шелках: Лилия Ребрик пленила роскошным образом "морячки"

Lite » Мода 31.01.2020 - 11:57
Королева в шелках: Лилия Ребрик пленила роскошным образом "морячки"
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия показала идеальный образ как для офиса, так и для романтического ужина

Лилия Ребрик не перестает баловать поклонников новыми образами на любой случай жизни. Напомним, украинская телеведущая зимние каникулы провела с мужем на Мальдивах. И уже успела похвастаться гладким бронзовым загаром. Набравшись сил, актриса принялась за работу - за съемки новых выпусков “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. А это значит, что теперь Ребрик с завидной регулярностью вновь показывает новые образы.

На этот раз Ребрик появилась перед камерами утренней передаче в эффектном аутфите в бело-зеленой гамме. При этом образ идеально подойдет как для офиса или деловой встречи, так и для романтичного ужина с любимым.

Королева в шелках: Лилия Ребрик пленила роскошным образом &quot;морячки&quot;

Стильная Лилия Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия примерила такой себе “образ морячки”. Деловой лук состоит из белоснежных шелковых брюк-клеш, которые идеально подчеркивают фигуру телеведущей. В брюки заправлена удлиненная рубашка в бело-зеленую крупную полоску — акцент, который беспроигрышно визуально удлиняет фигуру и стройнит. Рубашка также декорирована массивными нагрудными карманами и белыми пуговицами. Образ дополняют туфли-лодочки на тонкой шпильке. Волосы Ребрик собрала в элегантную прическу, выпустив две пряди. Из украшений — белоснежные серьги. Макияж сделан с акцентом на глаза. В целом получился роскошный деловой образ буквально на все случаи жизни!

  • “П’ятниця- вона така. Але попереду вихідні. Всім сил і натхнення. І УСМІХНІТЬСЯ!” - подписала серию фото телеведущая.

При этом на снимках в кадре с Ребрик видим также ее соведущего — Анатолий Анатолича. Творческая пара сидит на полу, словно передавая усталость от насыщенной рабочей недели.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники же Лилии пришли в восторг от ее нового роскошного выхода. И поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментаримия:

  • “Обалденный лук!”
  • “Лилечка, вы непревзойденная”
  • “Лук офигенный, Лиля!! особенно брючки!!”
  • “Лілічка, ви чарівна. Будь ласка, дайте координати блузки, вона суперова”
  • “Брюки і кофтинка гарні, але ваш загар, то супер без слів”
  • “Ви дуже чарівна команда, гарних Вам вихідних”

Королева в шелках: Лилия Ребрик пленила роскошным образом &quot;морячки&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Ребрик покорила "небесным" образом в костюме за 400 евро. Ведущая предпочла наряд от украинского бренда.

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