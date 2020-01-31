Королева в шелках: Лилия Ребрик пленила роскошным образом "морячки"

Лилия показала идеальный образ как для офиса, так и для романтического ужина
Лилия Ребрик не перестает баловать поклонников новыми образами на любой случай жизни. Напомним, украинская телеведущая зимние каникулы провела с мужем на Мальдивах. И уже успела похвастаться гладким бронзовым загаром. Набравшись сил, актриса принялась за работу - за съемки новых выпусков “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. А это значит, что теперь Ребрик с завидной регулярностью вновь показывает новые образы.
На этот раз Ребрик появилась перед камерами утренней передаче в эффектном аутфите в бело-зеленой гамме. При этом образ идеально подойдет как для офиса или деловой встречи, так и для романтичного ужина с любимым.
Стильная Лилия Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия примерила такой себе “образ морячки”. Деловой лук состоит из белоснежных шелковых брюк-клеш, которые идеально подчеркивают фигуру телеведущей. В брюки заправлена удлиненная рубашка в бело-зеленую крупную полоску — акцент, который беспроигрышно визуально удлиняет фигуру и стройнит. Рубашка также декорирована массивными нагрудными карманами и белыми пуговицами. Образ дополняют туфли-лодочки на тонкой шпильке. Волосы Ребрик собрала в элегантную прическу, выпустив две пряди. Из украшений — белоснежные серьги. Макияж сделан с акцентом на глаза. В целом получился роскошный деловой образ буквально на все случаи жизни!
При этом на снимках в кадре с Ребрик видим также ее соведущего — Анатолий Анатолича. Творческая пара сидит на полу, словно передавая усталость от насыщенной рабочей недели.
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники же Лилии пришли в восторг от ее нового роскошного выхода. И поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментаримия:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее Ребрик покорила "небесным" образом в костюме за 400 евро. Ведущая предпочла наряд от украинского бренда.