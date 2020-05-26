Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина

В Украине ослабляют карантин, поэтому и артисты понемногу возвращаются к привычной жизни. Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик говорит, что уже на этой неделе начнутся репетиции нового спектакля, в котором она играет главную роль. Кого воплотит любимица зрителей? И какую роль в этой постановке доверили ее мужу Андрею Дикому?

Больше двух месяцев украинские артисты просидели на жестком карантине. По киносъемкам и театральным постановкам соскучились не только зрители, но и сами актеры. Лилия Ребрик откровенно признается – за время самоизоляции успела разлениться, но уже в этот вторник стартуют репетиции нового спектакля «Средство Макропулоса» по пьесе Карела Чапека, подготовка к которому началась еще до карантина. Сюжет спектакля разворачивается вокруг секрета вечной молодости.

«Я играю роль Эмилии Марти. Ей 400 лет. Она нашла эликсир молодости и имеет возможность жить вечно. Но хочет ли? Готова ли? Не теряют ли смысл жизненные радости и ценности, когда знаешь, что будешь жить вечно? Вот вопрос. Поэтому рано или поздно человеку нужно чувствовать страх потерять все это», – делится подробностями новой роли Лилия Ребрик.

Партнерами звезды канала «Украина» станут популярные актеры Марк Дробот, Игорь Портянко, Анастасия Блажчук и другие. А еще особенную роль в этом спектакле доверили мужу Лилии – хореографу Андрею Дикому.

«Андрей впервые будет хореографом в театральной постановке. Мы уже вместе вели прямой эфир «Ранку з Україною», снимались в кино, а теперь встретимся и на театральной сцене. Это очень интересный материал, и я уверена, что его умения придадут спектаклю особого значения. Когда состоится премьера, пока, к сожалению, неизвестно. Из-за карантинных обстоятельств дата постоянно переносится. Но даже просто окунуться в репетиционный процесс после такой паузы – это уже удовольствие. Поэтому будем с нетерпением ждать встречи со зрителями», – поделилась Лилия.

Режиссер-постановщик спектакля – Елена Щурская. Премьера состоится на сцене Молодого театра.

Напомним, ранее Лилия Ребрик восхитила роскошным этно-образом в воздушном платье-вышиванке.