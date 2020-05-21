По-особенному изысканно: Лилия Ребрик восхитила роскошным этно-образом в воздушном платье-вышиванке

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая вышла в эфир в эффектном наряде в национальном стиле

Лилия Ребрик и на карантине продолжает выходить в эфир и поражать поклонников и зрителей стильными и элегантными образами. Теледива является настоящей иконой стиля и примером для подражания для многих женщин. В день вышиванки 21 мая многие знаменитости похвастались колоритными этно-луками - к примеру, беременная Джамала показала целую коллекцию роскошных платьев-вышиванок. Конечно же, Лилия тоже не упустила случая и вышла в эфир в наряде в национальном стиле.

Ведущая примерила воздушное белое платье-вышиванку с небесно-голубой вышивкой и дополнила яркий образ широким поясом, бусами и крупными сережками в тон. Волосы артистка уложила красивыми локонами и сделала нежный макияж.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Вместе со своими соведущими, которые также красовались в вышиванках, Ребрик устроила атмосферную фотосессию на зеленой лужайке во дворе студии. По словам звезды, это удобный и привлекающий внимание наряд.

"Вишиванка - це зручно, красиво і по-особливому вишукано. З чим би ви її не одягнули - піднесений настрій і увага оточуючих - гарантовані. Зі святом, дорогі мої, з Днем вишиванки. Сьогодні в ефірі @ranok_ua з гордістю одягнула вишивану сукню від @polonets_official. А ви сьогодні вдягнете вишиванку? Які традиції щодо вишиванок маєте у власних родинах? Пам'ятаєте як у вас з'явилася перша вишиванка? Ви її купували, вишивали власноруч чи, може, отримали у спадок? Діляться своїми історіями!" - пишет Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Восхищенные поклонники оставили ведущей множество душевных отзывов и отметили, что ее платье похоже на свадебное.

Дуже гарно, плаття неймовірне і Ви теж

Ліля, Ви дуже гарна!!! І вишиванка у Вас супер!!!

Дуже вишукано!

Яка гарна сукня! Піде і під весільну

Неймовірна краса

Красуня

Сукня, як весільна

Лiля, Ви наша зiронька! Така легка та весняна!

Вишиванка просто неперевершена, наче весільне вбрання

Очень очень красивая

Гарне плаття ! Можна використати його ,як весільну сукню

Неймовірно красива

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала, как идеально обыграть наряд с трендовым принтом в горошек.

Автор: Марина Настевич