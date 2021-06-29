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Лилия Ребрик призналась в зависимости: "так бы и съела ведро"

Автор: Марина Настевич

Телеведущая Лилия Ребрик любит готовить и баловать семью разными вкусняшками, при этом она щедро делится с поклонниками любимыми рецептами. К примеру, недавно артистка рассказала, как быстро и просто приготовить дома фисташковое мороженое. Сама же она больше всего летом обожает клубнику.

Об этом теледива призналась в Instagram, а также показала атмосферные фото с "клубничной" фотосесссии на кухне.

Ребрик позировала в стильном белом сарафане в пол и с распущенными волосами в "компании" блюда с любимой ягодой.

Звезда призналась, что ей сложно себя контролировать, когда дело касается клубники.

"Я - Лиля и я...клубничнозависимая. Так бы и съела ведро клубники! А еще бы добавила туда несколько ложек сметаны (не пожалела бы для себя, любимой) и сахара (иногда можно себя побаловать!). А еще бы пригласила съесть это блюдо всех времен и народов своих родных. Отмечайте и вы в комментариях своих друзей - с кем бы хотели посплетничать за тарелочкой клубники! Согласитесь, звучите даже лучше, чем "за бокальчиком вина", - откровенно поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик поделилась, что она клубничнозависима (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях нашлось немало поклонников с такой же зависимостью, как у ведущей.

  • Я думала, що зі сметаною і цукром тільки я люблю. Ви чарівна
  • А я Наталя і я черешне залежна
  • Ліля, я теж полуницезалежна, тому засадила величезну ділянку полуницею!!! Насолоджуюсь сама і радую всіх дітей і онуків!
  • А я напевне 2 відра
  • Гарна кухня, це Ваша Лілія?
  • Ууу клубничка
  • Обожаю клубнику и съела бы ведро
  • Какой краисвый у вас сарафан

Напомним, ранее озадаченная Лилия Ребрик поразила признанием о себе и рассказала, как тренирует память.

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Лилия Ребрикведущая