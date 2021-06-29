Лілія Ребрик зізналася в залежності: "так би і з'їла відро"

Ребрик позувала в стильному білому сарафані в підлогу і з розпущеним волоссям в "компанії" блюда з улюбленою ягодою.

Зірка зізналася, що їй складно себе контролювати, коли справа стосується полуниці.

"Я - Ліля і я...полуничнозалежна. Так би і з'їла відро полуниці! А ще б додала туди кілька ложок сметани (не пошкодувала б для себе, коханої) і цукру (іноді можна себе побалувати!). А ще б запросила з'їсти цю страву всіх часів і народів своїх рідних. Відзначайте і ви в коментарях своїх друзів - з ким би хотіли попліткувати за тарілочкою полуниці! Погодьтеся, звучите навіть краще, ніж "за келишком вина", - відверто поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик поділилася, що вона полуничнозалежна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях знайшлося чимало шанувальників з такою ж залежністю, як у ведучої.