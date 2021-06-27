Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного домашнего мороженого: "можно есть ложками"

Она подкрепила публикацию ярким снимком со старшей дочкой Дианой, с которой они держат в руках рожки с мороженым и довольно улыбаются.

Лилия Ребрик показала свой любимый летний десерт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш любимый летний десерт - домашнее мороженое! Делаем с различными вкусами, но наш фаворит - фисташковое. В такую жару эта вкусность, как говорят, то, что доктор прописал", - отметила Ребрик.

Рецепт фисташкового мороженого от Лилии Ребрик:

Возьмите 200 гр несоленых фисташек. Очистите их от скорлупы и измельчите блендером.

Насыпьте их в небольшую кастрюльку, добавьте 2 стакана молока и полстакана жирных сливок. Доведите до кипения.

Четыре желтка и стакан сахара взбейте до состояния пышной массы и добавьте в кастрюлю, хорошо перемешайте. Поставьте на водяную баню минут на 8, хорошо перемешивая.

Дайте остыть под закрытой крышкой и добавьте полстакана несладкого йогурта. Опять перемешайте.

Спрячьте в морозилку, как только начнет замерзать - достаньте и взбейте. Потом - снова спрячьте и где-то через полчасика взбейте еще раз и оставьте замораживаться.

Вафельный рожок можно купить в магазине, а можно просто есть ложками. Чтобы было еще вкуснее, можно натереть на терке шоколад и посыпать этой стружкой.