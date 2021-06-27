Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного домашнього морозива: "можна їсти ложками"

Вона підкріпила публікацію яскравим знімком зі старшою донькою Діаною, з якою вони тримають в руках ріжки з морозивом і задоволено посміхаються.

Лілія Ребрик показала свій улюблений літній десерт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш улюблений літній десерт - домашнє морозиво! Робимо з різними смаками, але наш фаворит - фісташкове. У таку спеку ця смакота, як кажуть, те, що доктор прописав", - зазначила Ребрик.

Рецепт фісташкового морозива від Лілії Ребрик:

Візіьміть 200 гр несолоних фісташок. Очистіть їх від шкаралупи і подрібніть блендером.

Насипте їх в невелику каструльку, додайте 2 склянки молока і півсклянки жирних вершків. Доведіть до кипіння.

Чотири жовтки і стакан цукру збийте до стану пишної маси і додайте в каструлю, добре перемішайте. Поставте на водяну баню хвилин на 8, добре перемішуючи.

Дайте охолонути під закритою кришкою і додайте півсклянки несолодкого йогурту. Знову перемішайте.

Сховайте в морозилку, як тільки почне замерзати - дістаньте і збийте. Потім - знову сховайте і десь через півгодинки збийте ще раз і залиште заморожуватися.

Вафельний ріжок можна купити в магазині, а можна просто їсти ложками. Щоб було ще смачніше, можна натерти на тертці шоколад і посипати цією стружкою.