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Лилия Подкопаева растрогала сеть нежным фото новорожденной дочери

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В сентябре спортсменка стала мамой в третий раз

41-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз познала радость материнства – 19 сентября гимнастка родила дочь. Отцом малышки стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский - к слову, это первый общий ребенок пары. Спортсменка уже воспитывает двоих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного.

На своей странице в Instagram Лилия поделилась нежным черно-белым фото, которое вызвало волну умиления у пользователей сети. На снимке счастливый Дубинский трогательно держит новорожденную дочурку на руках и счастливо улыбается ей.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", – прокомментировала очаровательный кадр Подкопаева.

Фото: Игорь Дубинский с дочкой (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики гимнастки оставили много умиленных отзывов, желая маме и малышке здоровья и счастья.

  • здоров’я!!! І щастя безмежного!)
  • Як же гарно
  • Такое нежное фото!!!
  • До слёз
  • Счастливый папа, поздравляю вас
  • Так влучно сказано
  • Неймовірно.....
  • Очень чувственный момент!
  • Трогательно
  • Супер кадр
  • Сладенькая
  • Боги, Какое же счастье!
  • Очень рада за вас... счастье родилось...

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой. Отметим, что спортсменка живет в США.

Во время беременности Лилия вела активный образ жизни и много путешествовала. Например, она провела романтический отпуск с Париже со своим любимым мужчиной. Кстати, в столице Франции Лилия встретилась со своими звездными друзьями – Потапом и Настей Каменских и Надей Дорофеевой с Владимиром Дантесом.

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