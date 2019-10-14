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Лілія Подкопаєва зворушила мережу ніжним фото новонародженої дочки

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У вересні спортсменка стала мамою втретє

41-річна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва втретє пізнала радість материнства – 19 вересня гімнастка народила дочку. Батьком дівчинки став коханий зірки, бізнесмен Ігор Дубинський - до речі, це перша спільна дитина пари. Спортсменка вже виховує двох дітей – 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного.

На своїй сторінці в Instagram Лілія поділилася ніжним чорно-білим фото, яке викликало хвилю розчулення у користувачів мережі. На знімку щасливий Дубинський зворушливо тримає новонароджену доньку на руках і щасливо посміхається їй.

"Ти така крихітна, що поміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не поміщаєшся в серці", – прокоментувала чарівний кадр Подкопаєва.

Фото: Ігор Дубинський з донькою (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники гімнастки залишили багато зворушених відгуків, бажаючи мамі і дитині здоров'я і щастя.

  • здоров'я!!! І щастя безмежного!)
  • Як же гарно
  • Таке ніжне фото!!!
  • До сліз
  • Щасливий тато, вітаю вас
  • Так влучно сказано
  • Неймовірно.....
  • Дуже чуттєвий момент!
  • Зворушливо
  • Супер кадр
  • Солоденька
  • Боги, Яке ж щастя!
  • Дуже рада за вас... щастя народилося...

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва в коротких шортах умилила прогулянкою з новонародженою донечкою. Зазначимо, що спортсменка живе в США.

Під час вагітності Лілія вела активний спосіб життя і багато подорожувала. Наприклад, вона провела романтичну відпустку з Парижі зі своїм коханим чоловіком. До речі, у столиці Франції Лілія зустрілася зі своїми зірковими друзями – Потапом і Настею Каменських і Надею Дорофєєвої з Володимиром Дантесом.

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