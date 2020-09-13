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Лилия Подкопаева рассказала о роскошном подарке мужа в честь появления на свет дочери

Автор: Lite

Гимнастка рассекретила, как будет праздновать день рождения младшей дочери

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева практичеки постоянно находится в США, где живет со своим возлюбленным Игорем Дубинским и тремя детьми. Но гимнастка прилетела в родную Украину и успела посетить светские мероприятия, а также выйти в свет с любимым. В интервью "Светской жизни" она рассекретила, что ей дарит муж на праздники.

Недавно гимнастке исполнилось 42 года. Свой день рождения Лилия решила отпраздновать в Киеве. Игорь знал, чем покорить сердце Лилии и подарил ей драгоценности. Причем ювелирными украшениями Дубинский любит баловать свою избранницу.

"Он подарил бриллиант по случаю рождения Эвелины и это очень красивое украшение! Но я говорю: "Я тебя люблю не за это!" – признается Лилия.

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Лилия Подкопаева с мужем прилетела в Киев праздновать день рождения (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

К слову, 19 сентября маленькой Эвелине исполниться один годик. Лилия рассказала, что праздник устроит в Атланте, где живет большая семья.

"Наша девочка не любит пока много внимания. Это будет очень маленький круг друзей и родных. И мы, пожалуй, будем ее вскоре крестить. Экономия должна быть экономной", - считает спортсменка.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева показала фото троих детей сразу – Каролины, Вадима и малышки Эвелины.

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Новости Украины Лилия Подкопаева