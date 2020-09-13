Лілія Подкопаєва розповіла про розкішний подарунок чоловіка на честь появи на світ доньки

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва практичеки постійно знаходиться в США, де живе зі своїм коханим Ігорем Дубінським і трьома дітьми. Але гімнастка прилетіла в рідну Україну і встигла відвідати світські заходи, а також вийти в світ з коханим. В інтерв'ю "Світського життя" вона розсекретила, що їй дарує чоловік на свята.

Нещодавно гімнастці виповнилося 42 роки. Свій день народження Лілія вирішила відсвяткувати в Києві. Ігор знав, чим підкорити серце Лілії і подарував їй коштовності. Причому ювелірними прикрасами Дубинський любить балувати свою обраницю.

"Він подарував діамант з нагоди народження Евеліни і це дуже красиве прикраса! Але я кажу: "Я тебе люблю не за це!" – зізнається Лілія.

Лілія Подкопаєва з чоловіком прилетіла до Києва святкувати день народження (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, 19 вересня маленькій Евеліні виповниться один рік. Лілія розповіла, що свято влаштує в Атланті, де живе велика сім'я.

"Наша дівчинка не любить поки багато уваги. Це буде дуже маленьке коло друзів і рідних. І ми, мабуть, будемо її незабаром хрестити. Економія повинна бути економною", - вважає спортсменка.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва показала фото трьох дітей одразу – Кароліни, Вадима і малятка Евеліни.