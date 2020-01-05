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Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2020 - 12:05
Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка відвідала знаменитий паризький музей

Лілія Подкопаєва разом із коханим і батьком молодшої доньки Евеліни, бізнесменом Ігорем Дубинським вирушила на новорічні свята в Париж. Пара оселилася в престижному готелі "Four Seasons" у самому серці столиці Франції. Закохані не упускають можливості прогулятися по місту моди і романтики і насолодитися його головними визначними пам'ятками. У Instastories гімнастка показала кілька кадрів, зроблених під час екскурсії в Лувр.

Для променаду Олімпійська чемпіонка вибрала зручний одяг – теплу парку кольору хакі з білосніжним хутром, темні джинси, які підкреслили її стрункі ніжки, зручні чорні черевики, шапку і сонячні окуляри.

Лілія позувала зовні і всередині будівлі. Вона з цікавістю розглядала експонати і ділилася кадрами тих, що особливо її вразили.

Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка не змогла встояти перед спокусою зробити ніжне спільне фото з коханим. Ігор обняв ззаду Лілію за талію, а вона лише щасливо посміхалася в камеру.

Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа

Фото: Лілія Подкопаєва з коханим (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поділилася також чарівним фото в елегантній чорній сукні на тлі нічної Ейфелевої вежі. Вона показала дивовижний краєвид з вікна. Варто зазначити, що на вбранні Лілії можна побачити ланцюжок-прикрасу з логотипом CHANEL.

Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, це далеко не перший візит Лілії та її коханого в Париж. Наприклад, навесні минулого року пара також навідалася до столиці Франції – тоді гімнастка була ще вагітна. Вона встигла зустрітися і провести час зі своїми київськими друзями – Потапом і Настею Каменських, Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвої.

Як дівчинка! Лілія Подкопаєва в міні-спідниці захопила стрункістю і квітучим виглядом Все вишуканіше! Лілія Подкопаєва заворожила магнетичним фото
Новини України Лилия Подкопаева
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