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"Лежа на сцене с девушкой": MARUV эпатировала новой "жаркой" выходкой (фото)


Певица напомнила о своем "жгучем" выступлении в городе Казахстана

MARUV решила "поднять тонус" своих поклонников. Скандальная исполнительница напомнила своим поклонникам о недавнем концерте, который состоялся в ночном клубе Алматы, Казахстан. Так, на своей instagram-страничке Анна Корсун опубликовала целую серию действительно "горячих" фото.

На снимках украинская красотка позирует на сцене в окружении девушек из своей танцевальной группы. При этом MARUV и танцовщицы одеты, как обычно, в провокационные наряды – боди из облегающего черного гипюра. На ногах – туфли на экстремально высокой платформе и шпильках.

Как обычно, на снимках видим откровенные позы и провокации.  MARUV лежит на сцене в объятьях девушки и т.д.

 

Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зато многотысячной армии поклонников певицы ее новые кадры понравились. Многие поспешили оставить отзывы:

  • "Концерт был просто отпад"
  • "У тебя действительно есть супер способности влюблять в себя даже девушек"
  • "Мне кажется, я проснулась в 3 часа ночи только для того, чтобы увидеть эти ахринительно прекрасные фото"
  • "Эстетика просто зашкаливает! Богиня снизошла с небес на нашу грешную Землю"
  • "Шикарно получилось"
  • "Был офигенный концерт, но часа очень мало"
  • "Супер! Голову кружит!!"
  • "Это было невероятное выступление, Аня!!! Приезжайте чаще в Алматы"
  • "Великолепные, и вам так классно с этой прической, супер!"
  • "Дорого и красиво"
  • "Хоть и не нравятся мне конкретно эти комбинезоны-колготы, но фото получились!"
 

Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове. 

А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы  в купальнике с трендовым принтом.

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