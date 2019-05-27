"Лежа на сцене с девушкой": MARUV эпатировала новой "жаркой" выходкой (фото)

MARUV решила "поднять тонус" своих поклонников. Скандальная исполнительница напомнила своим поклонникам о недавнем концерте, который состоялся в ночном клубе Алматы, Казахстан. Так, на своей instagram-страничке Анна Корсун опубликовала целую серию действительно "горячих" фото.

На снимках украинская красотка позирует на сцене в окружении девушек из своей танцевальной группы. При этом MARUV и танцовщицы одеты, как обычно, в провокационные наряды – боди из облегающего черного гипюра. На ногах – туфли на экстремально высокой платформе и шпильках.

Как обычно, на снимках видим откровенные позы и провокации. MARUV лежит на сцене в объятьях девушки и т.д.

Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зато многотысячной армии поклонников певицы ее новые кадры понравились. Многие поспешили оставить отзывы:

"Концерт был просто отпад"

"У тебя действительно есть супер способности влюблять в себя даже девушек"

"Мне кажется, я проснулась в 3 часа ночи только для того, чтобы увидеть эти ахринительно прекрасные фото"

"Эстетика просто зашкаливает! Богиня снизошла с небес на нашу грешную Землю"

"Шикарно получилось"

"Был офигенный концерт, но часа очень мало"

"Супер! Голову кружит!!"

"Это было невероятное выступление, Аня!!! Приезжайте чаще в Алматы"

"Великолепные, и вам так классно с этой прической, супер!"

"Дорого и красиво"

"Хоть и не нравятся мне конкретно эти комбинезоны-колготы, но фото получились!"

Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове.

А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.