"Лежачи на сцені з дівчиною": MARUV епатувала новою "спекотною" витівкою (фото)

MARUV вирішила "підняти тонус" своїх шанувальників. Скандальна виконавиця нагадала своїм шанувальникам про нещодавній концерт, який відбувся у нічному клубі Алмати, Казахстан. Так, на своїй instagram-сторінці Анна Корсун опублікувала цілу серію дійсно "гарячих" фото.

На знімках українська красуня позує на сцені в оточенні дівчат зі своєї танцювальної групи. При цьому MARUV і танцівниці одягнені, як зазвичай, в провокаційні вбрання – боді з облягаючого чорного гіпюру. На ногах – туфлі на дуже високій платформі і шпильки.

Як завжди, на знімках бачимо відверті пози і провокації. MARUV лежить на сцені в обіймах дівчини і т. д.

Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зате багатотисячній армії шанувальників співачки її нові кадри сподобалися. Багато хто поспішив залишити відгуки:

"Концерт був просто отпад"

"У тебе дійсно є супер здібності закохувати в себе навіть дівчат"

"Мені здається, я прокинулася о 3 годині ночі тільки для того, щоб побачити ці прекрасні фото"

"Естетика просто зашкалює! Богиня зійшла з небес на нашу грішну Землю"

"Шикарно вийшло"

"Був офігенний концерт, але години дуже мало"

"Супер! Голову кружляє!!"

"Це було неймовірне виступ, Аня!!! Приїжджайте частіше в Алмати"

"Чудові, і вам так класно з цією зачіскою, супер!"

"Дорого і красиво"

"Хоч і не подобаються мені конкретно ці комбінезони-колготи, але фото вийшли!"

Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками. Виконавиці виступили на одному концерті на стадіоні "Металіст" у Харкові.

А до цього MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.