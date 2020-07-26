Летящей походкой: Настя Каменских эффектно продефилировала по улице в мини-юбке

Певица продемонстрировала эффектный летний образ
Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно радует подписчиков своего Instagram свежими публикациями, в которых делится полезными советами и демонстрирует стильные луки, или же хвастается фигурой в купальнике. Так, звезда опубликовала короткое видео, в котором эффектно прошлась по городу под культовую песню After Dark американской группы Tito & Tarantula.
При этом артистка примерила эффектный летний образ - синюю джинсовую мини-юбку и футболку с принтом в виде гепарда, а сверху набросила коричневую накидку с бахромой. Аутфит завершили замшевые сапожки-лодочки на невысоком каблуке и черная сумочка.
Настя с красивой укладкой и макияжем дефилировала по улицам города, превратив их в имитированный подиум и восхищая длиной и стройностью ножек.
Поклонники принялись комментировать новую публикацию любимой певицы, восхищаясь красотой и фигурой Каменских.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике.