Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці

Співачка продемонструвала ефектний літній образ
Популярна українська співачка Настя Каменських регулярно радує підписників свого Instagram свіжими публікаціями, в яких ділиться корисними порадами і демонструє стильні луки, або ж хвалиться фігурою в купальнику. Так, зірка опублікувала коротке відео, в якому ефектно пройшлася по місту під культову пісню After Dark американської групи Tito & Tarantula.
При цьому артистка приміряла ефектний літній образ - синю джинсову міні-спідницю і футболку з принтом у вигляді гепарда, а зверху накинула коричневу ковдру з бахромою. Аутфит завершили замшеві чобітки-човники на невисокому каблуці і чорна сумочка.
Настя з красивою укладанням та макіяжем дефілювала по вулицях міста, перетворивши їх в імітований подіум і захоплюючи довжиною і стрункістю ніжок.
Шанувальники почали коментувати нову публікацію улюбленої співачки, захоплюючись красою і фігурою Каменських.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику.