ru
ua

Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці

Автор: Марина Настевич

Співачка продемонструвала ефектний літній образ

Популярна українська співачка Настя Каменських регулярно радує підписників свого Instagram свіжими публікаціями, в яких ділиться корисними порадами і демонструє стильні луки, або ж хвалиться фігурою в купальнику. Так, зірка опублікувала коротке відео, в якому ефектно пройшлася по місту під культову пісню After Dark американської групи Tito & Tarantula.

Популярні новини

При цьому артистка приміряла ефектний літній образ - синю джинсову міні-спідницю і футболку з принтом у вигляді гепарда, а зверху накинула коричневу ковдру з бахромою. Аутфит завершили замшеві чобітки-човники на невисокому каблуці і чорна сумочка.

Настя з красивою укладанням та макіяжем дефілювала по вулицях міста, перетворивши їх в імітований подіум і захоплюючи довжиною і стрункістю ніжок.

Шанувальники почали коментувати нову публікацію улюбленої співачки, захоплюючись красою і фігурою Каменських.

  • Даааа Потапу пощастило
  • Шикарна
  • Лялечка!
  • Ноги супер!!!
  • Красуня як завжди
  • Наша українська амазонка
  • Красуня Настя під гарну пісню,супер
  • Прекрасна, чарівна, чудова
  • Красоточка, люблю тебе
  • Яка ти красива
  • Настя вогонь!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику.

Прогноз погоди
► Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу ► Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику
Читати всі новини