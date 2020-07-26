Легкою ходою: Настя Каменських ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці

Популярна українська співачка Настя Каменських регулярно радує підписників свого Instagram свіжими публікаціями, в яких ділиться корисними порадами і демонструє стильні луки, або ж хвалиться фігурою в купальнику. Так, зірка опублікувала коротке відео, в якому ефектно пройшлася по місту під культову пісню After Dark американської групи Tito & Tarantula.

При цьому артистка приміряла ефектний літній образ - синю джинсову міні-спідницю і футболку з принтом у вигляді гепарда, а зверху накинула коричневу ковдру з бахромою. Аутфит завершили замшеві чобітки-човники на невисокому каблуці і чорна сумочка.

Настя з красивою укладанням та макіяжем дефілювала по вулицях міста, перетворивши їх в імітований подіум і захоплюючи довжиною і стрункістю ніжок.

Шанувальники почали коментувати нову публікацію улюбленої співачки, захоплюючись красою і фігурою Каменських.

Даааа Потапу пощастило

Шикарна

Лялечка!

Ноги супер!!!

Красуня як завжди

Наша українська амазонка

Красуня Настя під гарну пісню,супер

Прекрасна, чарівна, чудова

Красоточка, люблю тебе

Яка ти красива

Настя вогонь!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику.