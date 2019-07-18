Что за лето! Бритни Спирс демонстрирует пылкие чувства к любимому и безупречное тело

37-летняя певица порадовала новым роликом с бойфрендом
Бритни Спирс – настоящий фитнес-мотиватор. Девушка не устает заряжать поклонников на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. А еще – на то, чтобы проводить как можно больше времени с любимыми. Так, она обожает выражать любовь к своему мужчине – модели и актеру Сэму Асгари – с помощью соцсетей. Каждое их совместное путешествие или же поход в спортзал Бритни транслирует на свою страницу в Instagram.
Бритни и Сэм (фото: instagram.com/britneyspears)
Вот и несколько часов назад Бритни посвятила пост бойфренду. Она смонтировала забавный ролик, который включает их с Сэмом фото, а также знакомый всем пользователям Instagram "бумеранг". Спирс кружится прямо в объятия любимого. Одеты, а вернее – раздеты, влюбленные по-летнему. Певица – в купальнике с принтом питона, а ее парень – в свободных плавках. Разумеется, таким образом, они показали и свои безупречные тела, над которыми так упорно работают. "Что за веселое лето", – написала звезда, отметив своего любимого.
Поклонники принялись засыпать Бритни комплиментами, отметив, что она просто "игла". Именно это сравнение они используют чаще всего, чтобы подчеркнуть небывалую стройность Спирс.
Кстати, Бритни щедро делится с подписчиками упражнениями. Недавно она показала целый комплекс, который при желании любого превратит в "иглу"! В коротком ролике она демонстрирует упражнения с утяжелениями, для пресса, рук, ног и спины. Сама певица призналась, что самый ненавистный для нее вид физической активности – бег. Поэтому иногда ей приходится себя заставлять. Но каждый раз на беговой дорожке становится настоящей победой, которой она гордится.
Сэм также опубликовал видео у себя на странице, написав: "Что она заставляет меня делать". И тут же получил комплименты и поздравления от поклонников, которые считают, что он просто невероятный счастливчик заполучить такую роскошную девушку.
Сама Бритни также только выиграла от этих отношений. За последние пару лет девушка пережила много тяжелых минут, и именно Асгари стал главной ее поддержкой. Он буквально заставил ее взяться за свое физическое и моральное состояние. Сейчас, по всей видимости, у певицы и ее парня все прекрасно.