Що за літо! Брітні Спірс демонструє палкі почуття до коханого і бездоганне тіло

37-річна співачка порадувала новим роликом з бойфрендом
Брітні Спірс – справжній фітнес-мотиватор. Дівчина не втомлюється заряджати шанувальників на заняття спортом та ведення здорового способу життя. А ще – на те, щоб проводити якомога більше часу з коханими. Так, вона обожнює висловлювати любов до свого чоловіка – моделі і актора Сема Асгарі – з допомогою соцмереж. Кожна їхня спільна подорож або похід у спортзал Брітні транслює на свою сторінку в Instagram.
Брітні і Сем (фото: instagram.com/britneyspears)
Ось і кілька годин тому Брітні присвятила пост бойфренду. Вона змонтувала веселий ролик, який включає їх з Семом фото, а також знайомий всім користувачам Instagram "бумеранг". Спірс кружляє прямо в обійми коханого. Одягнені, а вірніше – роздягнені, закохані по-літньому. Співачка – у купальнику з принтом пітона, а її хлопець – у вільних плавках. Зрозуміло, таким чином, вони показали і свої бездоганні тіла, над якими так завзято працюють. "Що за веселе літо", – написала зірка, зазначивши свого коханого.
Шанувальники почали засипати Брітні компліментами, зазначивши, що вона просто "голка". Саме це порівняння вони використовують найчастіше, щоб підкреслити небувалу стрункість Спірс.
До речі, Брітні щедро ділиться з фоловерами вправами. Нещодавно вона показала цілий комплекс, який при бажанні будь-якого перетворить на "голку"! У короткому ролику вона демонструє вправи з вагою, для преса, рук, ніг і спини. Сама співачка зізналася, що найбільш ненависний для неї вид фізичної активності – біг. Тому іноді їй доводиться себе змушувати. Але кожен раз на біговій доріжці стає справжньою перемогою, якою вона пишається.
Сем також опублікував відео у себе на сторінці, написавши: "Що вона змушує мене робити". І тут же отримав компліменти і поздоровлення від шанувальників, які вважають, що він просто неймовірний щасливчик отримати таку розкішну дівчину.
Сама Брітні також тільки виграла від цих відносин. За останні пару років дівчина пережила багато важких хвилин, і саме Асгарі став головною її підтримкою. Він буквально змусив її взятися за свій фізичний і моральний стан. Зараз, як видно, у співачки та її хлопця все чудово.