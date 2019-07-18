Що за літо! Брітні Спірс демонструє палкі почуття до коханого і бездоганне тіло

Брітні Спірс – справжній фітнес-мотиватор. Дівчина не втомлюється заряджати шанувальників на заняття спортом та ведення здорового способу життя. А ще – на те, щоб проводити якомога більше часу з коханими. Так, вона обожнює висловлювати любов до свого чоловіка – моделі і актора Сема Асгарі – з допомогою соцмереж. Кожна їхня спільна подорож або похід у спортзал Брітні транслює на свою сторінку в Instagram.

Брітні і Сем (фото: instagram.com/britneyspears)

Ось і кілька годин тому Брітні присвятила пост бойфренду. Вона змонтувала веселий ролик, який включає їх з Семом фото, а також знайомий всім користувачам Instagram "бумеранг". Спірс кружляє прямо в обійми коханого. Одягнені, а вірніше – роздягнені, закохані по-літньому. Співачка – у купальнику з принтом пітона, а її хлопець – у вільних плавках. Зрозуміло, таким чином, вони показали і свої бездоганні тіла, над якими так завзято працюють. "Що за веселе літо", – написала зірка, зазначивши свого коханого.

Брітні любить захоплювати своєю розтяжкою (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники почали засипати Брітні компліментами, зазначивши, що вона просто "голка". Саме це порівняння вони використовують найчастіше, щоб підкреслити небувалу стрункість Спірс.

До речі, Брітні щедро ділиться з фоловерами вправами. Нещодавно вона показала цілий комплекс, який при бажанні будь-якого перетворить на "голку"! У короткому ролику вона демонструє вправи з вагою, для преса, рук, ніг і спини. Сама співачка зізналася, що найбільш ненависний для неї вид фізичної активності – біг. Тому іноді їй доводиться себе змушувати. Але кожен раз на біговій доріжці стає справжньою перемогою, якою вона пишається.

Брітні і Сем обожнюють ділитися спільними фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Сем також опублікував відео у себе на сторінці, написавши: "Що вона змушує мене робити". І тут же отримав компліменти і поздоровлення від шанувальників, які вважають, що він просто неймовірний щасливчик отримати таку розкішну дівчину.

Брітні закохана і не приховує це (фото: instagram.com/britneyspears)

Сама Брітні також тільки виграла від цих відносин. За останні пару років дівчина пережила багато важких хвилин, і саме Асгарі став головною її підтримкою. Він буквально змусив її взятися за свій фізичний і моральний стан. Зараз, як видно, у співачки та її хлопця все чудово.