Из лета в зиму: Настя Каменских завела сеть жарким танцем в бикини (видео)

Настя Каменских умеет завести публику - певица с удовольствием демонстрирует свою подтянутую фигуру в купальниках и откровенных нарядах. Недавно артистка вернулась с отдыха в Мексике, где наслаждалась теплом и купалась в океане вместе с любимым мужем Потапом. Конечно же, у нее еще осталось множество ярких снимков с отдыха, которыми она периодически делится в сети. А в новой публикации и вовсе взволновала всех жарким танцем!

Настя поделилась ярким видеороликом, в котором она перемещается из лета в зиму. В первой части видео певица зажигательно танцует на мексиканском пляже в крошечном белом бикини, восхищая аппетитными формами.

Во второй же она оказывается в заснеженных горах, где продолжает веселиться. На этот раз на Каменских спортивные штаны и свитшот, а сверху она набросила короткую бежевую шубку. В конце ролика Настя игриво падает прямо в снег.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Лето против зимы", - подписала видео артистка.

Фолловеры звезды пришли в восторг от яркого видео и засыпали певицу комплиментами.

Красивый переход!!! супер!!!

Круто ))

Супер! Фигурка классная!

Ты ж моя зайкаа

Хорошо что муж не против! Другой бы сказал мое, мое и только мое никому не дам смотреть )))

Крутая

Настя красавица

Просто офигенное видео!!!

Красотка

Реально нереальная

Очень круто

Вауууууу, красота какая

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских наглядно показала, как "собирает" повседневный образ и попутно засветила плоский животик в белье. Певица надела пальто персикового оттенка на объемный спортивный костюм, дополнив комплект шапкой.