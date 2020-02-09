З літа в зиму: Настя Каменських завела мережу жарким танцем в бікіні (відео)

Настя Каменських вміє завести публіку - співачка із задоволенням демонструє свою підтягнуту фігуру в купальниках і відвертих вбраннях. Нещодавно артистка повернулася з відпочинку в Мексиці, де насолоджувалася теплом і купалася в океані разом з коханим чоловіком Потапом. Звичайно ж, у неї ще залишилося безліч яскравих знімків з відпочинку, якими вона періодично ділиться в мережі. А в новій публікації і зовсім схвилювала всіх жарким танцем!

Настя поділилася яскравим відеороликом, в якому вона переміщується з літа в зиму. У першій частині відео співачка танцює на мексиканському пляжі в крихітному білому бікіні, захоплюючи апетитними формами.

У другій же вона виявляється в засніжених горах, де продовжує веселитися. На цей раз на Каменських спортивні штани і світшот, а зверху вона накинула коротку бежеву шубку. В кінці ролика Настя грайливо падає прямо в сніг.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Літо проти зими", - підписала відео артистка.

Фолловери зірки прийшли в захват від яскравого відео і засипали співачку компліментами.

Красивий перехід!!! супер!!!

Круто ))

Супер! Фігурка класна!

Ти ж моя зайкаа

Добре що чоловік не проти! Інший би сказав моє моє і тільки моє нікому не дам дивитись )))

Крута

Настя красуня

Просто прекрасне відео!!!

Красуня

Реально нереальна

Дуже круто

Вауууууу, краса яка

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських наочно показала як "збирає" повсякденний образ і попутно засвітила плоский животик в білизні. Співачка одягла пальто персикового відтінку на об'ємний спортивний костюм, доповнивши комплект шапкою.