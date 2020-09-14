Леся в перьях: Никитюк похвасталась эффектным образом на отдыхе

Украинская телеведущая Леся Никитюк много и плодотворно работала летом, путешествуя по Украине и снимая свое тревел-шоу Le Маршрутка. С приходом осени она решила наконец и отдохнуть и вместе с родителями отправилась в солнечную Турцию, где они наслаждаются солнцем и морем в шикарном отеле в Кемере.

На своей странице в Instagram Леди Ле радует поклонников яркими кадрами из отпуска. Так, знаменитость показала фото в эффектном образе, который она выбрала для вечерней прогулки. Красочные снимки она сделала на балконе своего номера, позируя на фоне моря и заката.

На Лесе - удлиненные джинсовые шорты и необычный белый топ с перьями, который оставил плечи красотки обнаженными. Ведущая красиво выпрямила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнувший ее натуральную красоту.

Леся Никитюк примерила оригинальный "мохнатый" топ и джинсовые шорты (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Магический вечер", - подписала кадры Никитюк.

Фолловеры принялись активно обсуждать новую публикацию Леди Ле, засыпая ее комплиментами в комментариях и строя предположения, из кого же сделан ее топик.

Це Рафік???

Леся, ты забыла снять собачку с лифика

Красуня

Ну звезда

Ти як завжди Богиня

Ооооо, це ж твій новорічний лук samaшила. .. "Леся в пєр'ях"!!!

Ох, а яка кофтинка крута

Красотка

Леся Ивановна шо це за страус на тоби

Красота,молодость всё от природы

Какой классный пушистик!

шкода Рафіка...))

Ох, Леся, лебединная грудка

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.

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